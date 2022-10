Real Madrid vs. Sevilla se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido de la jornada 11 de LaLiga Santander, este sábado 22 de octubre del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Santiago Bernabéu. Sigue el minuto a minuto y las incidencias por Depor, así como la transmisión del encuentro por DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Se espera un duelo lleno de goles.

La ‘Casa Blanca’ desea prolongar el invicto y estirar la ventaja en la tabla con respecto a la escolta. Hasta aquí, el cuadro que entrena Carlo Ancelotti obtuvo nueve victorias y solo un empate en la competición. Esos resultados dejan un saldo de 28 puntos, tres más que Barcelona, con 25, en el segundo puesto de la clasificación.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Para la cita en casa, la gran novedad en Real Madrid será el retorno de Thibaut Courtois. El portero se ausentó por una lesión, pero fue reemplazado por Andriy Lunin. Otra modificación puede darse en el medio con la inclusión de Aurélien Tchoauméni. En más, Karim Benzema recupera buenas sensaciones positivas en una semana en la que conquistó el Balón de Oro.

De su lado, Sevilla quiere recuperarse de la mano de Jorge Sampaoli, quien reemplazó a Julen Lopetegui. Será el quinto partido del argentino que solo le ganó a Mallorca por 0-1 y luego acumuló tres empates. En todo caso, el exseleccionador de Argentina afronta este choque con bajas en defensa como las de Tanguy Nianzou, Kike Salas y Karim Rekik.

Canales de TV del partido de Real Madrid vs. Sevilla

Para ver el partido entre Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga Santander, hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España, puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México, podrás verlo en Sky HD. Finalmente, en Sudamérica irá mediante la señal de DirecTV Sports.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga?

Para ver la transmisión online del partido entre Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga Santander puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en España podrás verlo en Movistar Plus. Si estás en México puedes seguir este partidazo por la señal online de Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, para Sudamérica queda disponible la señal de DirecTV GO.

Real Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinícius y Benzema.

Sevilla: Bono; Montiel, Marcao, Gudelj, Telles; Joan Jordán, Delaney; Lamela, Isco, Óliver Torres; y Rafa Mir.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga Santander?





