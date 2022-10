Cuando la situación de Cristiano Ronaldo parece insostenible en Manchester United, siempre sucede algo que muestra la conexión del portugués con el equipo de los ‘red devils’. Para esta ocasión, usó sus redes sociales y emitió un mensaje de aliento para sus compañeros en la previa de lo que será el partido clave contra Chelsea en condición de visitante por la Premier League.

Lejos de los problemas y la polémica que surgió en el partido ante Tottenham, el portugués parece haber reflexionado y solo optó por apoyar a Manchester United. Esta arenga se dio con un el mensaje de “Let’s go” acompañado de la foto grupal que simboliza la unión previo al choque.

Cristiano Ronaldo mandó un mensaje de apoyo a los jugadores de Manchester United. (Instagram)

Por ahora, Cristiano Ronaldo sigue sin definir su futuro de cara a la próxima temporada o en el mercado de fichajes de invierno. El delantero no está cómodo con su suplencia y lo ha demostrado en más de una ocasión. La decisión también dependerá de lo que suceda en el Mundial Qatar 2022 donde defenderá los colores de Portugal.

Entre sus objetivos más cercanos está participar en la Champions League y también tener mayor protagonismo. En el transcurso del año se hablaron de distintas ofertas. pero nada está definido. Mientras tanto, buscará mediar la situación que vive bajo el mando de Erik Ten Hag.





El pronunciamiento por la sanción

Luego de la polémica que protagonizó y tras saber la clara postura de la institución, ‘CR7′ empleó todos sus perfiles en las redes sociales para romper su silencio. De entrada, el atacante comentó sobre importancia del respeto y cómo practicó este valor a lo largo de su trayectoria. Además, el goleador asumió la medida comunicada por los ‘Red Devils’.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, expresó el ex Real Madrid.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”, agregó.





