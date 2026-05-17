¿Dónde ver Barcelona vs. Betis EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 37? Según la programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 17 de mayo: DSports, Movistar LaLiga y DAZN, además de DGo en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:15 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).
¿Dónde ver Barcelona vs. Betis en España?
Para ver la transmisión del partido entre Barcelona vs. Betis y estás en territorio español, deberás conectarte a la señal de Movistar LaLiga. Ojo, DAZN también cuenta con los derechos para pasar este duelo por LaLiga.
¿Dónde ver Barcelona vs. Betis en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Barcelona vs. Betis a través de la señal de DSports, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de DGo.
¿A qué hora transmiten el partido entre Barcelona vs. Betis en España?
Para todo el territorio español, el encuentro entre Barcelona vs. Betis comenzará a las 9:15 p.m. en el Camp Nou, con siete horas menos en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten el partido entre Barcelona vs. Betis en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Barcelona vs. Betis comenzará a las 2:15 p.m. en el Camp Nou, con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Betis
- FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Casadó, Gavi; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.
- Betis: Valles; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fidaldo, Abde; Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.
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