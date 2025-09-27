Vamos con la siguiente información. Barcelona recibe a Real Sociedad en un duelo atractivo por la séptima fecha de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Johan Cruyff y genera expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla, donde el Barça busca mantenerse cerca del líder. ¿A qué hora juegan? 11 a.m. (hora peruana) ¿Dónde verlo? ESPN Deportes. Aquí te contamos más de lo esencial para este choque. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

El Barcelona no ha perdido en sus 6 encuentros de LaLiga (5 victorias y 1 empate). Una excelente dinámica de imbatibilidad en la que, por ejemplo, viene de ganar al Real Oviedo (1-3) en la última jornada, después de haber vencido también al Getafe (3-0) y al Valencia (6-0).

Estos tres triunfos llegan después de ese empate fuera de casa ante el Rayo Vallecano (1-1) que ha sido el único donde se ha dejado puntos. De esta manera, se acerca a la cima de la tabla de posiciones.

Además, la derrota de Real Madrid ante Atlético de Madrid (5-2), abre la puerta de ganar y trepar a lo más alto porque cuenta con 16 puntos y los dirigidos por Xabi Alonso cuentan con 19 puntos.

La Real Sociedad viene de poner fin ganando a 3 derrotas consecutivas en LaLiga. En este caso, llega habiendo logrado su primera victoria de la temporada tras vencer al Mallorca (1-0) en la última jornada.

Antes había enlazado una racha de 3 derrotas seguidas ante el Betis (3-1), el Real Madrid (1-2) y el Real Oviedo (1-0). Así pues, para este Barcelona vs Real Sociedad pronóstico buscará aprovechar la inercia de este último triunfo para sumar otro que le permita alejarse de la zona de descenso a la que podría caer si pierde en esta jornada.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad?

El choque entre Barcelona vs. Real Sociedad por la jornada 7 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y LaLiga TV.

