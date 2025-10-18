Dónde ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO: qué canales televisan transmisión por LaLiga

Vamos con la siguiente información. Real Madrid se enfrenta a Getafe en un duelo por la fecha 9 de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez y los merengues buscarán sumar nuevamente los tres puntos para mantenerse en el primer lugar. ¿A qué hora juegan? 2:00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde verlo? DSports (DIRECTV). Aquí te contamos más de lo esencial para este choque. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso, visita Getafe con el objetivo primordial de defender el liderato de LaLiga y consolidar su gran inicio de temporada. El equipo blanco reaparece tras el parón FIFA con la necesidad de mantener su racha de victorias en el torneo doméstico. Alonso busca reafirmar su estilo tras los compromisos internacionales.

La principal fortaleza del Madrid es su potencia ofensiva, liderada por Kylian Mbappé —quien llega en un momento récord con 14 goles en 10 partidos—, bien complementado por Jude Bellingham y Vinícius Jr. El equipo ha promediado una alta cantidad de goles por partido, demostrando ser implacable en el área rival.

La estrategia de Xabi Alonso se enfoca en combinar el rigor táctico con la verticalidad ofensiva, priorizando la estructura en el mediocampo. El desafío será penetrar la densa defensa del Getafe sin caer en la impaciencia, utilizando la distribución de sus volantes y la velocidad de sus extremos.

Por otro lado, Getafe de Pepe Bordalás se presenta como el rival más incómodo, conocido por su disciplina táctica, intensidad y agresividad en la marca. El equipo azulón ha logrado convertir la exigencia y el rigor en su principal identidad, siendo un bloque de hierro que no negocia el esfuerzo físico.

El historial es claramente favorable al Real Madrid, que ha ganado 31 de los 40 enfrentamientos ligueros. Sin embargo, el Getafe ha logrado victorias puntuales en el Coliseum. El Getafe buscará hacer valer la ventaja de su campo y la incomodidad de su estilo para lograr una hazaña y sumar puntos vitales en esta Fecha 9.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe?

El choque entre Real Madrid vs Getafe por la jornada 9 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora de DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de DGo. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Getafe?

En Argentina lo transmite: DSports y DGO

En Paraguay lo transmite: DSports y DGO

En Uruguay lo transmite: DSports y DGO

En Chile lo transmite: DSports y DGO

En Ecuador lo transmite: DSports y DGO

En Venezuela lo transmite: DSports y DGO

En Perú lo transmite: DSports y DGO

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: DSports y DGO

En Bolivia lo transmite: DSports y DGO

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN+

En España lo transmite: DAZN y Movistar LaLiga

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en Perú?

Real Madrid vs Getafe en vivo en Perú, válido por la fecha 9 de LaLiga, será transmitido por DSports por la señal cerrada, disponible únicamente en DIRECTV mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en Argentina?

El partido de Real Madrid vs Getafe en vivo en Argentina, será transmitido por DSports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en España?

El partido de Real Madrid vs Getafe en vivo, a jugarse en el Coliseum, se podrá ver en España por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en México?

El partido de Real Madrid vs Getafe en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en Estados Unidos?

Real Madrid vs Getafe en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN+.

TE PUEDE INTERESAR