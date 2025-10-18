En las últimos días, el nombre de Christian Cueva ha vuelto a ser mencionado como una posibilidad para regresar al fútbol peruano, luego de un semestre donde no consiguió la estabilidad que tanto buscaba en Emelec. En medio de este deseo del futbolista, Sport Boys apareció como una opción latente para recibirlo, a propósito de la planificación deportiva del conjunto rosado para el 2026.

Según pudo conocer Depor hace unos días, el mediocampista de 33 años fue ofrecido al conjunto rosado, a raíz del interés que tiene por desvincularse del ‘Bombillo’ –le deben su salario desde junio y tiene un tema personal en Lima por resolver–. Si bien desde la interna de la ‘Misilera’ recibieron el mensaje, tomaron todo con calma y esperan cerrar el año lejos de los puestos de descenso para recién tomar una decisión.

Por otro lado, durante la presentación en sociedad de Martín Noriega como nuevo administrador provisional de Sport Boys, la prensa le consultó sobre la opción de hacer un esfuerzo para contar con los servicios de Christian Cueva. De manera escueta respondió que, si sus objetivos se alinean con los de la institución, no tendría ningún impedimento en llegar.

“Todo aquel cuyos objetivos, cuyos propósitos, intereses, sean los del Sport Boys, son bienvenidos. Eso es lo que fundamentalmente hay que revisar”, afirmó, dejando en claro que nada está definido y que cualquier decisión respecto a los fichajes y la conformación del plantel para la próxima temporada, estará a cargo del director deportivo Jorge Espejo.

Christian Cueva ya no quiere continuar en Emelec. (Foto: Getty Images)

Noriega enfatizó que la incorporación de cualquier elemento, obedecerá a las necesidades que tenga el equipo. Esto quiere decir que, por más que Christian Cueva sea un futbolista de su agrado, la negociación para su llegada estará en carpeta siempre y cuando pase por un análisis previo.

“¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato“, aseveró el administrador rosado, quien recientemente fue designado por la SUNAT tras la renuncia de Adrián Alcocer.

Del lado de huamachuquino, no juega un partido oficial con Emelec desde el pasado 14 de septiembre, cuando salió lesionado en la derrota por 4-0 a manos de Barcelona SC. Como también fue expulsado en dicho duelo –ya estando en el banquillo–, la directiva le dio permiso para que viaje al Perú para tratarse unos problemas musculares.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediados del 2026. (Foto: GEC)

Según lo últimos reportes que llegan desde Ecuador, ‘Aladino’ ya estaría del todo recuperado y es probable que entre en la convocatoria para el partido frente a Aucas por la LigaPro, pactado para este domingo 19 de octubre en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Todo está en manos de Guillermo Duró, quien deberá analizar si lo alinea de titular o lo utiliza como una pieza de recambio ante alguna eventualidad.

Veremos qué sucede con Cueva en estos últimos meses del año, a la espera de que pueda definir si se queda o no en Emelec, club que lo fichó tras su buen momento en Cienciano y donde tiene contrato hasta mediados del 2026. Si todo se da como parece, es altamente probable que lo tengamos de vuelta en la Liga 1. ¿Será para que se ponga los colores de Sport Boys?

Cienciano fue el último club de Christian Cueva en el fútbol peruano. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de su última derrota por 3-1 a manos de Alianza Lima, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde la 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

