En medio de su último triunfo por 3-1 sobre Sport Boys, en Alianza Lima ya vienen trabajando en la planificación para la próxima temporada, entendiendo que no dependen de sí mismos para pelear por el Torneo Clausura, donde, con 21 puntos, están a nueve del líder Universitario de Deportes (30). Así pues, en el desfile de nombres que podrían marcharse o continuar durante la campaña que se avecina, hay tres dudas particulares: Pablo Ceppelini, Alan Cantero y Guillermo Enrique.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, explicó que al menos esperan contar con el 70 % del plantel de este año para el 2026, pues no quiere que se vuelva a repetir lo de temporadas pasadas, donde después de diciembre hacían borrón y cuenta nueva. El directivo quiere que se sostenga un proyecto y se respeten los procesos.

En tal sentido, existen dudas sobre lo que pasarán con los tres nombres previamente mencionados. Del lado de Pablo Ceppelini, aún tiene contrato hasta diciembre del 2026 y por ahora no hay nada definido sobre su permanencia. Aunque ha levantado su nivel en esta recta del Torneo Clausura, en L1 MAX revelaron que todo dependerá de la foto final de la temporada.

Con el título nacional cada vez más lejano, en Alianza Lima necesitan asegurar –como mínimo– la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, algo que les permitiría tener un panorama más claro de lo que les tocará afrontar en el 2026. De esta manera, si el cuadro blanquiazul consigue dicho objetivo, las posibilidades de que Ceppelini siga son altas.

Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Liga 1)

Del lado de Alan Cantero, su préstamo culmina a finales de diciembre y tendría que regresar a Godoy Cruz, donde su vínculo contractual acaba en 2027. Su caso es muy similar al de Guillermo Enrique, quien pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre del 2027. ¿Alianza Lima renovará sus cesiones o comprará sus pases?

Por el momento, desde tienda íntima no ha habido ningún acercamiento con ambos clubes argentinos, por lo que no hay indicios de lo que pueda pasar dentro de unas semanas. Además, con la posibilidad de que llegue Luis Advíncula desde Boca Juniors, lo más seguro es que si eso se da, Guillermo Enrique tenga que continuar su carrera lejos de La Victoria.

En lo que respecta a los otros extranjeros, Guillermo Viscarra y Fernando Gaibor, tienen contrato vigente con Alianza Lima y en la interna están satisfechos con lo que han aportado a lo largo de la temporada. Ellos serán parte de la columna vertebral del equipo en el 2026. ¿Será con Néstor Gorosito en el banquillo? Según dijo Navarro Mandayo, todo está en camino y pronto tendremos novedades.

Todavía no hay diálogos para la continuidad de Alan Cantero en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

