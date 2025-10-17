Restan pocas semanas para que culmine la temporada 2025 en el fútbol peruano y las evaluaciones de los directivos de cada club comienzan ya a revisar los números que dejaron los comandos técnicos de cada plantel. Por supuesto, para Alianza Lima no habrá alguna excepción, pues lo que hace algunos meses se podía afirmar como hecho -la renovación de Néstor Gorosito- hoy por hoy no está nada resuelto. En esta nota podrás conocer los resultados que ha obtenido el cuadro ‘blanquiazul’ de la mano del técnico argentino.

Así como hay momentos buenos, celebraciones emotivas y festejos inacabables, el fútbol, siendo tan volátil, también da situaciones de zozobra. El Alianza Lima que culminó la temporada 2024 en el cuarto lugar del acumulado, no veía clara la esperanza de resurgir a comienzos de este 2025, con las contrataciones que se hicieron.

Mucha duda por el desconocimiento de algunos nuevos nombres, se sumó a la falta de confianza que expresaron los hinchas hacia el comando técnico elegido por Franco Navarro encabezado Néstor Gorosito, que, entre críticas, asumió el mando de uno de los equipos más representativos de nuestro país.

Pero poco a poco todas esas dudas se fueron disipando. A medida de que veían como se realizaba la pre-temporada, el hincha fue cambiando el pensamiento que proyectó hacia el plantel recién formado. Es en esa misma etapa en la que Néstor Gorosito dejó algunos primeros resultados.

Teniendo en mente también lo que iba a ser la dura clasificación a la Copa Libertadores -pues empezaban como Perú 4 y tenían que pasar diversas fases antes de la Fase de grupos- Alianza Lima disputó un total de 6 partidos amistosos internacionales.

En una gira argentina, ecuatoriana y en su ‘Tarde Blanquiazul’, lograron obtener 3 triunfos, 2 derrotas y 1 empate; enfrentándose a equipos como Emelec, Vélez -que llegaba de ser campeón y a quien le ganó-, Deportivo Morón y LDU. Por lo que, con positivismo, empezaron a planificar el debut en la primera fase de la Copa Libertadores.

Si bien los resultados de esos amistosos eran termómetro de lo que podía ser la competencia internacional, lo fuerte comenzó en el duelo frente a Nacional de Paraguay en la primera etapa de la Libertadores. Con un empate en la ida y un resultado contundente (3-1), en Matute, los ‘íntimos’ comenzarían un viaje largo en torneos CONMEBOL.

Pudieron superar las 3 primeras etapas para clasificar a la Fase de Grupos, con partidos que marcaron historia como la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera y por la vía de los penales. Luego, por el Grupo D se enfrentaron a duros rivales como Libertad, Talleres y Sao Paolo.

En general, Alianza Lima en Copa Libertadores disputó un total de 12 partidos bajo las órdenes de Néstor Gorosito, consiguiendo 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, con un saldo también de 20 goles a favor y 19 en contra. Estos números le permitieron meterse a los play-offs de Copa Sudamericana.

Mientras se vivía estos grandes momentos, el torneo peruano ya había empezado. Con el apertura en marcha, el conjunto ‘íntimo’ tuvo que pensar en cómo superar ambos frentes de la mejor manera. Sin embargo, con el foco puesto mayormente en la Copa, dejaron atrás varios puntos que les impidió levantar el primer título que otorga la Liga 1.

Es así que en el Torneo Apertura, en los 19 partidos que se jugaron, Néstor Gorosito consiguió un total de 11 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Si bien, los números parecen alentadores, no fue suficiente para alcanzar a su clásico rival, Universitario, que se quedó con el primero puesto con dos puntos de diferencia. Además, sumaron 23 goles a favor y 11 en contra.

Culminado ese primer torneo fue que comenzó el camino en Copa Sudamericana, donde también tuvo partidos de infarto enfrentándose a grandes equipos como a Gremio, eliminándolos incluso en el mismo Brasil. Llegando hasta los cuartos de final, Alianza Lima jugó 6 partidos, con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota -que finalmente los terminó dejando fuera del camino-, sumando 8 goles a favor y 4 en contra.

En la actualidad, los ‘íntimos’ siguen disputando la Liga 1, pero esta vez el Torneo Clausura, que si bien aún no llega a su fin, ya han jugado 13 compromisos, con 6 victorias, 3 empates y 4 derrotas, números que los han puesto en el tercer lugar de la tabla. Con 21 goles a favor y 15 en contra.

Competición PJ PG PE PP GF GC % (*) Liga 1 31 17 7 7 44 26 62 % Copa Libertadores 12 5 4 3 20 19 52 % Copa Sudamericana 6 3 2 1 8 4 61 %

* Porcentaje de puntos obtenidos por competición.

