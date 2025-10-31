Dónde ver Real Madrid vs Valencia EN VIVO: qué canales televisan transmisión por LaLiga

Vamos con la siguiente información. Real Madrid se enfrenta a Getafe en un duelo por la fecha 9 de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez y los merengues buscarán sumar nuevamente los tres puntos para mantenerse en el primer lugar. ¿A qué hora juegan? 2:00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde verlo? DSports (DIRECTV). Aquí te contamos más de lo esencial para este choque. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Real Madrid de Xabi Alonso llega al partido con el ánimo elevado tras el triunfo en El Clásico, consolidándose como líder. El equipo blanco es una máquina ofensiva en casa, manteniendo una racha en la que ha marcado al menos dos goles en casi todas sus apariciones recientes en el Bernabéu.

Tras los roces del Clásico, el foco estará en la disciplina del equipo, especialmente en Vinícius Jr., quien se mostró visiblemente frustrado en el último partido. El desafío de Xabi Alonso será encauzar la pasión del brasileño y asegurar que la plantilla se mantenga enfocada en el juego, evitando polémicas.

El Madrid, con su alta posesión (cercana al 59%), buscará desbordar a un Valencia vulnerable. La dupla Mbappé-Bellingham sigue siendo la más productiva de LaLiga, generando constantes oportunidades en los costados. La clave es la precisión en el último tercio, donde el Madrid buscará liquidar el partido rápidamente.

Por otro lado, Valencia, de Carlos Corberán se encuentra hundido en la zona baja de la clasificación, con solo 9 puntos y una alarmante diferencia de goles de -6. La necesidad es máxima, ya que cada partido sin sumar los acerca al descenso. Necesitan una épica para llevarse algo del Bernabéu.

A pesar del dominio madridista en el historial (7 victorias del Madrid, 2 del Valencia, 1 empate en los últimos 10 duelos), los enfrentamientos recientes se han caracterizado por el alto goleo. Cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos terminaron con más de 2.5 goles y con ambos equipos anotando, confirmando que el Valencia siempre encuentra la red.

El Valencia intentará evitar la pasividad en el arranque, ya que las estadísticas muestran que ninguno de sus partidos ha tenido más de un gol en la primera parte esta temporada. Su estrategia será el bloque bajo y la búsqueda de sorpresas en los primeros 20 minutos, un periodo donde han logrado marcar en varias salidas ligueras este curso.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

El choque entre Real Madrid vs Valencia por la jornada 11 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora de DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de DGo. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Valencia?

En Argentina lo transmite: DSports y DGO

En Paraguay lo transmite: DSports y DGO

En Uruguay lo transmite: DSports y DGO

En Chile lo transmite: DSports y DGO

En Ecuador lo transmite: DSports y DGO

En Venezuela lo transmite: DSports y DGO

En Perú lo transmite: DSports y DGO

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: DSports y DGO

En Bolivia lo transmite: DSports y DGO

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN+

En España lo transmite: DAZN y Movistar LaLiga

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia en Perú?

Real Madrid vs Valencia en vivo en Perú, válido por la fecha 11 de LaLiga, será transmitido por DSports por la señal cerrada, disponible únicamente en DIRECTV mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia en Argentina?

El partido de Real Madrid vs Valencia en vivo en Argentina, será transmitido por DSports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia en España?

El partido de Real Madrid vs Valencia en vivo, a jugarse en el Coliseum, se podrá ver en España por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia en México?

El partido de Real Madrid vs Valencia en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia en Estados Unidos?

Real Madrid vs Valencia en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la undécima jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN+.

TE PUEDE INTERESAR