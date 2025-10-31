Con la satisfacción de haber conseguido el logro más importante de este año, Universitario de Deportes no se toma una pausa larga pues aún les falta completar los últimos dos partidos del Torneo Clausura 2025. Si bien, ya consiguieron el tricampeonato que buscaban, ahora empiezan a soñar también con marcar historia en el fútbol peruano anhelando a un tetracampeonato para el 2026, por eso que Álvaro Barco ya estableció un cronograma para lo que serán los primeros duelos de la nueva temporada, que incluirá la Noche Crema como acto estelar del próximo año.

Tras vivir un momento dulce en Tarma, los ‘cremas’ volverán a encontrarse con sus hinchas este próximo viernes 7 de noviembre cuando reciban a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, donde también vivirán uno de los últimos momentos de gloria del año, con la premiación al tricampeonato.

Posterior a ello, el último reto que tendrán que enfrentar en este 2025, será frente a Los Chankas en Andahuaylas, donde cerrarán una campaña redonda que, si consigue dos victorias o empates más, culminaría el Torneo Clausura en calidad de invicto. Situación que Álvaro Barco espera se cumpla de esa manera, pues no dudarán en seguir dando el 100% de su rendimiento.

Universitario se proclamó tricampeón del fúbol peruano en Tarma. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Pero más allá de eso, teniendo la posibilidad de ya no pensar tanto en lo que queda de este 2025, pero proyectándose en el próximo año, el director deportivo fue consultado también sobre el plan de trabajo que le tocará cumplir a Universitario de Deportes de cara a los dos retos que le tocará enfrentar en la temporada 2026. No solo será el torneo local, si no también una nueva presentación en Copa Libertadores.

Una tarea pendiente que tendrán que cumplir será la de superar los octavos de final para eso tendrán que pensar en los nuevos nombres que formarán parte del plantel ‘crema’. Si bien, ya había sido confirmado que el 80% del plantel habría sido renovado, -según afirmaciones recientes del propio Barco- se espera que igual se cuente con algún nombre nuevo para la próxima temporada.

De hecho, es el propio Álvaro Barco quien asegura que Universitario tiene las condiciones para ser un club atractivo para cualquiera que desee ser parte del equipo. “A la ‘U’ lo podemos comparar con cualquier club de Sudamérica de primer nivel y hoy tenemos la posibilidad de poder escoger y buscar mejores alternativas de jugadores que quieren venir a la institución”, afirmó a GOLPERÚ.

Universitario disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Cuando será la Noche Crema 2026?

Teniendo en mente esa consigna en la que los tricampeones podrán abrir sus posibilidades de contratar a otros jugadores, también planifican lo que será la presentación del plantel que se sumará a los que ya tienen sellada su renovación desde este momento, y por supuesto será en una fiesta como a la que ya están acostumbrados los hinchas ‘merengues’.

“Están definidos algunos partidos internaciones. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. El 24 de enero es la fecha”, confirmó Barco en la misma entrevista.

Lo que buscará también la ‘U’ es un rival a la altura de las condiciones que le permita medirse para lo que será el próximo debut en Copa Libertadores, teniendo en cuenta, además, que el torneo local está planificado para que empiece el 30 de enero. Y por supuesto, buscarán una victoria en la Noche Crema 2026, tal como lo hicieron en la edición de este año donde vencieron por 2-1 a la Selección de Panamá.

