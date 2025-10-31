La definición por la ‘Gloria Eterna’ será una fiesta que ya comenzó a visualizarse en el futuro inmediato de la capital peruana. Lima fue la sede confirmada de la gran final de la Copa Libertadores 2025 y rectificada no hace muchos días atrás, a pesar de los problemas políticos que se vivió. Sin embargo, tras la clasificación de Flamengo y Palmeiras a esta instancia decisiva, desde Brasil buscarán imponer su doble presencia en el evento para tratar de que la sede cambie -a menos de un mes- solo para favorecer sus intereses.

El escenario quedó definido este miércoles en una noche épica en el Allianz Parque. Palmeiras logró una remontada histórica al vencer 4-0 a LDU, revirtiendo la desventaja de tres goles sufrida en la ida. Este resultado garantizó otra final brasileña, reeditando el duelo de 2021 contra Flamengo. Ambos gigantes, que han dominado el continente, buscarán en Lima su cuarta corona continental.

Sin embargo, apenas se concretó la clasificación del ‘Verdão’, la sede comenzó a ser discutida, al menos en Brasil. Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, quien estuvo presente en el estadio, aseguró que apoyaría un eventual cambio de sede. La CBF ve con buenos ojos que el partido se juegue en su país, pero solo si los clubes involucrados lo solicitan formalmente.

Palmeiras venció a Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025 | Foto: Conmebol

Xaud afirmó que la CBF está dispuesta a mediar en las conversaciones con la Conmebol, siempre y cuando, Palmeiras y Flamengo expresen oficialmente ese deseo. “El diálogo es constante, es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible”, indicó en un inicio.

El directivo dejó claro que la iniciativa no nacerá de la federación, pero sí contará con todo su respaldo logístico y político. “Depende de ellos”, reiteró. La CBF más que imponer una decisión, sino actuar como un facilitador ante la Conmebol si los protagonistas de la final así lo requieren para jugar en su propio territorio.

La postura de la CBF es de apertura total al diálogo, pero respetando la sede actual hasta que haya un pedido formal. “Por ahora, será en Lima. Pero con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, finalizó el presidente.

Conmebol designa al Estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores 2025. Fotos: Leonardo Fernandez / @photo.gec

De confirmarse un eventual cambio, sería la segunda final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en los últimos cuatro años. La anterior se disputó en 2021, cuando la sede neutral fue Montevideo. En aquella recordada ocasión, el ‘Verdão’ venció por 2-1 en la prórroga, con un gol agónico.

La edición de 2025 marcará un capítulo más en la rivalidad de los dos equipos que han sido protagonistas del fútbol sudamericano durante la última década, repartiéndose los trofeos continentales. La presión desde Brasil ya ha comenzado, aunque la Conmebol mantiene, por ahora, su decisión firme: la final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de noviembre en la ciudad de Lima.

