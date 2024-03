En el Estadio de San Mamés, Barcelona vs. Athletic Club chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 27 de LaLiga, este domingo 3 de marzo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras que vienen luchando en la zona superior de la tabla de clasificación, arrancará a las 3:00 tarde (peruana) y 9:00 p.m. (hora de España). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DSports (DIRECTV) y Movistar. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Barcelona ha experimentado un inicio en 2024 que dista mucho de lo esperado, perdiendo la Supercopa de España y siendo eliminados de la Copa del Rey, precisamente por el Athletic. Además, han mostrado un rendimiento irregular, aunque en sus últimos cuatro partidos de LaLiga lograron tres victorias contra el Getafe, Celta y Alavés.

Además, en la Liga de Campeones, empataron 1-1 con el Napoli en el partido de ida de los octavos de final, jugando como visitantes. Por estos resultados positivos, el cuadro de Xavi todavía conserva esperanzas de remontar en su lucha por el título de la liga. Una victoria, en un campo tan difícil como el San Mamés, podría significar que vuelven a estar completamente inmersos en la carrera con el Girona para arrebatarle el título al Real Madrid.

Por su parte, el Athletic Club, recientemente, ha avanzado a la final de la Copa del Rey tras una victoria contundente de 3-0 sobre el Atlético de Madrid. Además, en sus últimos partidos de LaLiga, derrotaron al Betis por 3-1 y al Girona por 3-2, mientras que empataron sin goles con el Almería.

Para este partido, el conjunto bilbaíno no contará con ningún jugador lesionado, pero tendrán dos bajas por suspensión: Dani Vivian, quien acumuló tarjetas amarillas, y Nico Williams, expulsado en el enfrentamiento contra el Real Betis en la jornada anterior. En los últimos seis encuentros entre el Athletic y el Barça, no se ha registrado ningún empate, lo que indica la alta intensidad y rivalidad presente en estos compromisos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Club se ven las caras por la jornada 27 de LaLiga. El compromiso se disputará el domingo 3 de marzo desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Club se podrá ver mediante las señales de DSports (DIRECTV), DGO y Sky Sports para Latinoamérica. Por Movistar y DAZN en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

¿En dónde juegan Barcelona vs. Athletic Club?









