Si fuese una reunión con Florentino Pérez, todos estarían hablando de una reunión secreta y que el Real Madrid no cumple los estándares en las negociaciones de clubes. Sin embargo, si la persona en cuestión es Diego Simeone, el fanático del fútbol no considera que haya problema, puesto que el Atlético de Madrid no tiene el dinero ni proyecto deportivo para ‘enamorar’ a Paulo Dybala. La cena que remece a toda Europa ha generación esta reacción en Italia.



Pierfilipio Capello, hijo de Fabio Capello y conocido jurista en derecho deportivo, explicó que un jugador en vacaciones puede ver a quien uno quiera, aunque también hay formas. “Es cierto que Dybala fue autorizado un par de días para irse, pero un poco más de delicadeza debería haber más en estos casos. El hecho de que el encuentro fuese tan público significa que no había nada secreto. Si tiene que ir a Madrid e ir a comer solo con Simeone, no significa nada, pero se puede evitar”, contó el especialista italiano al respecto.



Por su parte, periodistas italianos consideran que la “cena” no tiene nada que ver con una posible partida del delantero argentino al Atlético de Madrid. Si fuese algún equipo top de Europa, la preocupación sería mayor a la de unos simples comentarios. “Es solo una cena, vendida como una cena. Punto final”, indicaron algunos medios deportivos.



Paulo Dybala aprovechó el par de días libres concedido por la 'Vecchia Signora' a toda la primera plantilla para viajar a España. Ahora, según 'Radio Marca', el futbolista no solo ha ido a cenar. ¿En qué terminará toda esta situación?