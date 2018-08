No hay más vuelta que darle. Real Madrid tiene hasta el 31 de agosto para hacer un fichaje importante. Florentino Pérez debe tachar el nombre de Eden Hazard de la lista porque mediapunta belga se quedará en Chelsea, según confirmó el entrenador Maurizio Sarri.

El padre de Eden Hazard , Thierry, confirmó la posición del técnico de los 'Blues', en declaraciones que reproduce 'AS'. Además explicó por qué no se concretó el traspaso del 'Duque' al Real Madrid.

"No puedo decir qué no ha pasado, no es porque no quiera. Tal vez el Madrid tiene una política de fichajes que se centra ahora en dar oportunidades a los jóvenes", indicó el padre de Hazard.

Sin embargo, Thierry indicó que la historia pudo ser distinta si Zinedine Zidane, ídolo máximo de su hijo, seguía bajó el mando del primer equipo madridista.

"Puede ser que la historia hubiera sido diferente si Zidane hubiera seguido como técnico del Real Madrid, pero él tendrá sus razones para haberse ido", añadió.

Finalmente, el padre de Eden Hazard ve casi imposible que algún día el jugador llegue al cuadro merengue. "Tendrá un año más de contrato el próximo verano, pero es posible que nunca acabe en el conjunto blanco", finalizó.