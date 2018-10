Florentino Pérez quiere sacar la chequera para el fichaje de Eden Hazard. La nueva versión del Real Madrid sin Zidane y Cristiano Ronaldo no funciona para los madridistas, por lo que el presidente necesita de un jugador de calidad para pelear en la Champions League y La Liga, si es que el equipo se mantiene en pelea frente al Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. ¿A cuánto asciende el pase de Hazard? Chelsea pide 200 millones de euros, pero más allá de su precio, aquí te mostramos las razones por la que el ‘Duque’ varía un buen aire al Bernabéu.



El primer tema importante es la Champions League. A diferencia de pasadas temporadas, la UEFA cambió una normativa, por lo que el belga sí podría jugar la presente Champions con el Real Madrid. Hazard, como jugador de ataque, le daría otro estilo a la línea ofensiva de Julen Lopetegui, si es que se mantiene en el cargo después del Clásico frente al Barcelona.



Los otros temas parten de lo que implicaría su contratación. Hazard es un líder nato y un jugador competitivo, lo que motivaría a un vestuario que ha perdido peso con la salida de Cristiano Ronaldo. A la partida del portugués, se fueron más de 50 goles por temporada, por lo que Hazard podría funcionar – no solo en los futbolístico – sino también en la forma de cómo los jugadores saldrían al campo. En el Chelsea lo hace, ¿por qué no en el Real Madrid?



Además, la llegada de Hazard no generaría una ficha de extracomunitario, por lo que no habría problemas en la adaptación de Vinicius Junior. Incluso sería mejor para el brasileño, puesto que tendría a uno de los mejores del mundo en su puesto y serviría de ejemplo para él. Esas son las buenas razones para que el ‘Duque’ se vista de blanco en enero.