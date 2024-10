Por la fecha 9 de LaLiga de España, Barcelona y Alavés se enfrentan en el Estadio de Mendizorroz, en un compromiso está programado para jugarse este domingo 6 de octubre. El equipo blaugrana llega a este partido como líder del campeonato con 21 puntos, tras haber logrado siete triunfos en ocho jornadas, de la mano del entrenador alemán Hansi Flick. Tras perder el invicto en el campeonato frente a Osasuna, se viene un nuevo reto en condición de visitante para los culés. A continuación, te contamos a qué hora inicia el encuentro y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Barcelona había mantenido un ritmo imparable en LaLiga, acumulando victorias consecutivas, hasta que en la última jornada se encontró con Osasuna, que le infligió su primera derrota de la temporada. El cuadro de Flick debe encontrar de nuevo su camino hacia el triunfo, y su siguiente desafío será enfrentarse al Alavés en Vitoria. Este equipo, que aún no ha logrado una regularidad en este inicio del torneo, podría complicar las cosas para los culés si logran hacer frente a la presión. Sin embargo, los catalanes están conscientes de que el Real Madrid se encuentra a solo tres puntos en la tabla, lo que añade más tensión a este encuentro.

El Alavés cuenta con un plantel lleno de talento sudamericano, y será interesante observar cómo se desenvuelven en un duelo tan complicado contra el Barcelona. Jugadores argentinos como Nahuel Tenaglia, Tomás Conechny y Luka Romero, junto a los uruguayos Carlos Benavídez y Santiago Mouriño, estarán motivados para demostrar su valía y buscar la sorpresa ante los líderes de LaLiga.

Desde la otra parte, la capacidad goleadora de Robert Lewandowski, complementada por el talento y la frescura que muestran Lamine Yamal y Raphinha, convierte a la ofensiva del Barcelona en una fuerza temible. Los culés llegan al partido con una mentalidad renovada tras una contundente victoria por 5-0 contra Young Boys en la UEFA Champions League, lo que podría ser un impulso importante para este crucial encuentro.

Los de Vitoria enfrentan este desafío tras haber sufrido dos derrotas consecutivas en LaLiga, cayendo 0-2 ante el Getafe y 2-3 frente al Real Madrid, lo que los ha dejado en la undécima posición de la tabla. Por su parte, el Barcelona lidera el torneo con siete triunfos y solo una derrota, sufrida ante Osasuna (2-4) en la última jornada. En su último enfrentamiento, el 3 de febrero de 2024, el Barcelona se impuso 3-1 al Alavés en Mendizorroza, lo que les da confianza para este nuevo duelo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

Barcelona vs. Alavés se ven las caras este domingo 6 de octubre. El encuentro está programado para las 9:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 11:15 a.m. en Argentina y Uruguay; 10:15 a.m. en Chile, Paraguay y Venezuela; y 8:15 a.m. en México. Mientras que en España se podrá ver el partido desde las 4:15 de la tarde.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Alavés?

Barcelona vs. Alavés estará disponible en toda América Latina a través de DSports (DIRECTV) y vía streaming vía DGO. Por ejemplo, en España se podrá ver por DAZN y Movistar, en México por Sky Sports, y en Estados Unidos vía ESPN+ y FuboTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

