¡Se viene un buen encuentro! A continuación, chequea en qué canales de TV ver el duelo entre Lugo vs. Atlético Madrid, por la Copa del Rey. El estadio Anxo Carro será el escenario deportivo que acogerá este compromiso, este sábado 06 de enero, a partir de las 10:00 de la mañana (hora en Perú) y 4:30 p.m (hora en España). Con este compromiso, se dará el debut de los ‘Colchoneros’ en esta competición doméstica. Como sabemos de la importancia, te vamos a explicar cómo seguirlo a través de distintas plataformas.

En el Atlético de Madrid todavía se siente el doloroso desenlace de su última derrota. Se encuentran a una distancia de diez puntos del líder en LaLiga y solo han logrado ganar cuatro de sus últimos 15 partidos como visitantes. Ahora se aproxima la Copa del Rey, y en su primer partido se enfrentarán al Lugo. Los madrileños harán una visita con mucha precaución.

El Atleti está recibiendo varios recordatorios de la necesidad de recuperar un elemento crucial, el más fundamental en el fútbol, según Diego Simeone: la eficacia en el área, tanto en la propia como en la del oponente. En su área, están teniendo problemas, ya que han encajado ocho goles en sus últimos cuatro partidos o un total de 29 goles en los 25 partidos que han disputado en esta temporada.

En cambio, en el lado opuesto, tenemos la campaña más prolífica en cuanto a goles de la era del entrenador argentino, con un total de 56 tantos en 25 partidos oficiales. No obstante, este logro contrasta con las oportunidades desperdiciadas en el comienzo del segundo tiempo en Montilivi. En ese momento, el equipo podría haber anotado más goles, pero no lo hizo y, como resultado, perdió el partido.

Delante tendrán al Lugo, un equipo recién descendido a la Primera Federación (segunda división), que se encuentra en la mitad de la tabla y que comenzó el año con una derrota ante la filial del Celta. Este partido marcó el debut del entrenador portugués Paulo Alves en el banquillo del Anxo Carro.

El principal objetivo del equipo albivermello es subir de categoría, pero en el vestuario tienen el sueño de eliminar al Atlético. Esta victoria sería una inyección de confianza para un equipo que no puede permitirse más errores después de sus dos últimas derrotas. Actualmente, se encuentran a doce puntos del ascenso directo y a cuatro puntos del último lugar que da acceso a la promoción.

¿A qué hora juegan Lugo vs. Atlético Madrid?

El partido Lugo vs. Atlético Madrid está programado para jugarse este sábado 06 de enero desde la 10:00 de la mañana, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará al mediodia.; mientras que en España a las 04:00 de la tarde.

¿En qué canales ver Lugo vs. Atlético Madrid?

Lugo vs. Atlético Madrid se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV) en América Latina. En tanto, por Movistar Plus Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Lugo vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

Lugo : Lucas Díaz; Johaneko, Castrín, César Morgado, Javi Vázquez; Thiago Ojeda, Aranda, Nacho Quintana; Antoñín, Víctor Narro y Antonetti.

: Lucas Díaz; Johaneko, Castrín, César Morgado, Javi Vázquez; Thiago Ojeda, Aranda, Nacho Quintana; Antoñín, Víctor Narro y Antonetti. Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Giménez, Soyuncu, Galán; Riquelme, Witsel, Saúl; Correa y Memphis.





