El 2024 acaba de comenzar, pero en el mundo del fútbol hay un tema que no deja de ser objeto de conversación constante: ¿cuál será el futuro de Kylian Mbappé? ¿Continuará vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain durante más años? Quedan seis meses para que el talentoso jugador finalice su contrato con el cuadro parisino. La incertidumbre persiste y la expectación por conocer su decisión aumenta día tras día. Los seguidores del PSG y Real Madrid están atentos a cualquier noticia relacionada con este asunto, y solo el propio jugador podrá poner fin a esta intriga al anunciar su elección. En esa línea, desde Francia, informan que el futbolista ha establecido una fecha límite para su determinación.

El miércoles 3 de enero, Kylian, asegurar su primer título del año con el PSG, la Supercopa de Francia, reavivó la incertidumbre en torno a su provenir en su actual escuadra. El atacante declaró que aún no había tomado una decisión definitiva, pero sugirió que su veredicto podría no ser tan significativa debido a un acuerdo al que llegó en agosto del 2023 con Nasser Al Khelaïfi, presidente del club galo.

Con relación a esto, ‘Kiki’, tras ganar al Toulouse en la disputa mencionada, con un gol incluido, dejó un mensaje algo misterioso que generó una serie de interrogantes: “Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”.

Según Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones, estas palabras han sembrado la incertidumbre y la intriga sobre las verdaderas intenciones de Mbappé, desencadenando una ola de análisis y especulaciones en el mundo del fútbol. Incluso refiere que las declaraciones han enfadado a las directivas del Real Madrid y PSG, pues temen una traición de última hora por parte del crack de Bondy.





Real Madrid o PSG: ¿cuándo decidirá Mbappé?

Sin embargo, este viernes 5 de enero, el medio francés L’Equipe ha lanzado una noticia impactante al respecto. De acuerdo con el periódico galo, el Kylian Mbappé tiene la intención de revelar su elección antes del 14 de febrero, día en el que se disputa el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra la Real Sociedad de España.

De esta forma, el futbolista busca encarar los “próximos compromisos” con mayor serenidad. Este aspecto no solo incluye las competencias nacionales y la Liga de Campeones, sino también la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

En esa línea, con un mes como fecha límite, el delantero tomaría una decisión con respecto a su futuro. Esto podría incluir la opción de anunciar su renovación o informar sobre su partida al final de la temporada. Según el medio citado, el PSG también tiene el interés de resolver esta incertidumbre lo más pronto posible, ya que su planificación de futuro está vinculada a ‘Donatello’.

¿Cuándo vuelve a jugar Mbappé con el PSG?

Luego de medirse ante el Toulouse, y ser campeón de la Supercopa de Francia, PSG deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será el Revel, con el que se medirá el domingo 7 de enero desde las 2:45 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Pierre-Fabre.

Ojo, el compromiso será parte del inicio de las eliminatorias de la Copa de Francia, en el que el conjunto de Kylian Mbappé parte como amplio favorito ante su rival que actualmente pertenece a la sexta división del fútbol francés.

¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?

Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?

Mbappé lleva ya 318 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 234 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 180. La siguen la Champions League con 44 y la Copa de Francia con 29.

Kylian Mbappé anotó en la victoria de PSG ante Toulouse, por la Supercopa de Francia. (Foto: Getty)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR