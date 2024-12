El Real Madrid tiene una gran oportunidad de acercarse al liderato de LaLiga, aprovechando la reciente derrota del FC Barcelona ante Las Palmas. Los blancos buscan dar un golpe de autoridad en la competición, y para ello, deben aprovechar esta ventana para sumar tres puntos que los acerquen a la cima de la clasificación. En contraste, el Getafe se encuentra en una situación complicada, ya que necesita ganar con urgencia para alejarse de los puestos de descenso y mejorar su rendimiento en la temporada. A continuación, en Depor te indicamos la hora, fecha y más detalles relevantes de este partidazo.

El Real Madrid llega al partido con la moral afectada por la reciente derrota por 0-2 contra el Liverpool en la Liga de Campeones. En ese encuentro, los reds dominaron claramente el juego, y además, el equipo de Carlo Ancelotti sufrió la baja de Eduardo Camavinga por lesión. A la preocupación por la lesión se sumó la actuación de Kylian Mbappé, quien no estuvo a la altura de su nivel habitual, falló un penalti y no mostró la calidad que se espera de un jugador de su talla. No obstante, en LaLiga, el equipo ha logrado una racha positiva, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Si logran los tres puntos en este encuentro, se quedarían a tan solo un punto del Barcelona.

El Getafe, por su parte, sigue luchando por salir de la zona baja de la tabla. Con solo 13 puntos, el equipo de José Bordalás se encuentra tres por encima de los puestos de descenso y necesita urgentemente un triunfo para evitar caer más cerca de la zona roja. El rendimiento de los azulones ha sido irregular, habiendo logrado solo dos victorias en lo que va del campeonato. Este partido se presenta como una final para el Getafe, que necesita los tres puntos para poder respirar y mantenerse con posibilidades de salvar la categoría.

En los enfrentamientos previos entre ambos equipos, el Real Madrid ha dominado con claridad, logrando 28 victorias en 38 partidos disputados. Los azulones solo han logrado vencer en seis ocasiones, y en la última temporada, el Real Madrid se impuso en los dos duelos ligueros. De hecho, el Getafe no vence al Real Madrid desde la temporada 2012/2013, lo que añade más presión sobre ellos en esta visita al Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti, en sus declaraciones previas al partido, destacó la solidez defensiva del Getafe y advirtió sobre la exigencia del partido, resaltando que su equipo debe estar a la altura para llevarse la victoria.

Sobre el estado de su equipo, Ancelotti también fue claro en cuanto a la situación de Mbappé: “El problema de Mbappé es el que tenemos todos. La idea es tratar de sacar nuestra mejor versión, de él, de mí mismo, de otros jugadores... El problema es de un equipo que de momento ha sido capaz de tener continuidad en la temporada y sacar su mejor versión. No es un problema de un jugador, es un problema de cada uno de nosotros. No consideramos un problema individual de un jugador que entre otras cosas es nuevo aquí, se está adaptando, lleva ocho goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias...”.

Además, Ancelotti habló de Raúl Asencio, destacando su gran nivel y asegurando que cuando todos los jugadores estén disponibles, peleará por un puesto titular: “Cuando vuelvan todos él va a pelear el puesto. Los tres partidos que ha hecho ha merecido ser titular. Ha mostrado seguridad, ha estado bien con balón y sin balón... Se merece ser considerado y pelear por ser titular”. Finalmente, el árbitro encargado de dirigir el encuentro será Alejandro Hernández Hernández, quien regresa al Santiago Bernabéu dos años después, tras arbitrar el partido contra el Sevilla en octubre de 2022.

¿A qué hora inicia Real Madrid vs. Getafe?

El partido de la fecha 15 de LaLiga entre Real Madrid y Getafe está programado para este domingo 1 de diciembre. Si deseas ver este emocionante encuentro, podrás hacerlo a partir de las 10:15 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En México comenzará a las 9:15 a.m. En cambio, en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile el partido se verá desde las 12:15 p.m., mientras que en España las acciones arrancarán a las 4:15p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Getafe?

El partido entre Real Madrid y Getafe será transmitido en América Latina por la señal de DSports (DirecTV) y por streaming a través de DGO. En México, se podrá ver por Sky Sports, mientras que en España será transmitido por Movistar+ (Movistar LaLiga) y Liga TV Bar HD. En Estados Unidos, el encuentro será disponible en ESPN+ y fuboTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás encontrar toda la información sobre este partidazo.





