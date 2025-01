Después de jugar cuatro partidos en competiciones coperas, Real Madrid reanudará su defensa del título de LaLiga en un cara a cara con el Atlético de Madrid, líder del campeonato. Todavía con la herida de la goleada encajada a manos del Barcelona en la final de la Supercopa de España, el equipo de Carlo Ancelotti inicia la segunda vuelta recibiendo a Las Palmas. Si los merengues sacan los tres puntos, desplazarán a los ‘colchoneros’ y subirán a la cima del torneo.

Real Madrid no ha perdido ninguno de sus 35 duelos como local contra Las Palmas en el torneo local (30 victorias y cinco empates). Además, el equipo de Ancelotti ha sumado los tres puntos en 15 de sus últimos 17 compromisos ligueros en el Santiago Bernabéu -manteniendo su portería imbatida en 12 de ellos- y buscará hacer valer su favoritismo este domingo.

Las Palmas, por su parte, no llega en su mejor momento luego de haber perdido dos partidos consecutivos. Después de caer por 2-1 ante el Getafe, el equipo de la isla corre el riesgo de encadenar sus primeras derrotas ligueras por primera vez desde la llegada de Diego Martínez, que tiene un ‘colchón’ de seis puntos sobre la zona de descenso al comienzo de la segunda vuelta.

En uno de los estadios más complicados, Las Palmas tratará de seguir su buen registro fuera de casa (5 victorias, 1 empate, 2 derrotas), que incluye ese recordado triunfo sobre el Barcelona en Montjuic. Para su entrenador Diego Martínez, también es un reto: perdió en sus seis enfrentamientos como entrenador contra el Real Madrid en LaLiga.

Real Madrid busca recuperar la cima de LaLiga. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Las Palmas?

El partido entre Barcelona vs Las Palmas está programado para este domingo 19 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana) según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 12:15 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m., en México a la 9:15 a.m., mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver el Real Madrid vs. Las Palmas?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Las Palmas, programado para este domingo 19 de enero a las 10:15 a.m. en el Santiago Bernabéu, será transmitida por la señal exclusiva de DSports (DIRECTV), DTVGO, SKY Sports y Movistar Plus. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del clásico.

