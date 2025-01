Querido por muchos y criticado por otros, hoy el fútbol peruano despide a uno de sus guardianes del arco que impuso historia en clubes importantes del país pero también vistiendo los colores de la Selección. Diego Penny, confirmó que no seguirá jugando de manera profesional tomando así la decisión de hacer realidad su retiro del fútbol. A sus 40 años ha encontrado una nueva pasión, no muy alejado del ‘deporte rey’ pero sí fuera, en su totalidad, de las canchas.

Habiendo transcurrido poco más de 20 años desde la primera vez en la que se puso los guantes de manera profesional, Diego Penny hoy anunció de manera oficial que no continuará más con su carrera como futbolista después de una campaña intermitente con la camiseta de Deportivo Garcilaso, donde no fue titular habitual pero destacó en varios compromisos.

El portero de 40 años lo anunció de esta manera, en el programa Mano a Mano donde ahora sacará a la luz su nueva pasión por las comunicaciones. El año pasado tuvo cortos pasos por diversos programas radiales siendo invitado como panelista y eso le hizo ver que podía seguir aportando al fútbol con un micrófono. Este 2025, de manera perenne pertenecerá a un proyecto digital junto a los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

“Realmente hoy es mi debut. Porque lo que hicimos el año pasado, para mí fue una prueba, hoy ya estoy retirado del fútbol. Estoy contento, ya me retiré del fútbol y soy parte del equipo. Estoy agradecido por la oportunidad y bueno, quiero felicitarlos por la tercera temporada”, fueron sus primeras palabras en el segmento del canal ‘Denganche’.

Penny, en el 2024, disputó 19 partidos con el 'Pedacito de Cielo' incluyendo Copa Sudamericana. (Foto: Deportivo Garcilaso)

A su vez, el experimentado guardameta confesó que recibió ofertas de tres clubes nacionales para formar parte de su plantel en este 2025. Sin embargo, ya había tomado la decisión de dejar de lado su carrera como futbolista. En tono de broma, afirmó que no igualaban la propuesta salarial que le ofrecían en el canal de Youtube.

“Hubo tres llamados de algunos equipos de provincia, sobre todo, pero no competían con el presupuesto que hay acá en ‘Mano a Mano’. Aparte, me tenía que ir hasta 4 mil metros de altura, era complicado”, señaló.

La decisión no fue fácil tomarla, pero el apoyo que tuvo de parte de su familia y la oportunidad que encontró en el área de comunicaciones después de haber culminado su contrato con ‘Garci’ fue lo que le permitió poner paños fríos a la situación y animarse a seguir encaminado en su nueva pasión dejando atrás sus 20 años en la portería.

“Había tomado la decisión de retirarme, junto a mi familia. El campeonato terminó el 3 de noviembre y el 15 empalmé con ustedes. Para mí ha sido esa continuación que yo necesitaba porque me dio a entender que la vida no termina cuando se acaba el fútbol. Todo continúa, hay otras oportunidades y qué mejor con ustedes que me han dado la chance de hablar de fútbol, que es algo de lo que tanto me gusta”, afirmó.

De esa manera cerró un ciclo en el fútbol peruano, si bien no ha dejado algún extenso mensaje en sus redes sociales, como es común hacerlo en los últimos tiempos, si agradece las oportunidades que le dieron y aplaude los logros que marcaron su carrera.

“El verme aquí y no en una pretemporada es un mensaje tácito. Respeto lo que cada uno hace o cómo quiere transmitir su retiro, pero yo no siento que tenga que decir un mensaje a la nación, para nada. Siento que mi carrera ha sido bonita. Ha sido una bonita película, no ha sido de terror, con altos y bajos, con entusiasmo. Ahora puedo decir que estoy retirado del fútbol, pero para la vida recién comienza y les agradezco por estar con ustedes”, culminó.





