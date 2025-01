Con el inicio de la pretemporada en Universitario de Deportes, siempre se habló de la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese a la institución tras no renovar su contrato con Seattle Sounders. Sin embargo, por más que incluso hubo un fuerte interés a mediados del año pasado, la siguiente negociación no llegó a buen puerto. Tras esto, el delantero nacional tomó la palabra en una reciente entrevista y explicó qué fue lo que realmente sucedió.

En una charla con L1 Radio, el futbolista de 34 años detalló cómo se dieron los contactos con la ‘U’ y por qué finalmente no se terminó por concretar su fichaje. Según contó, el primer diálogo se dio en el mercado de pases del Torneo Clausura 2024, donde en Ate quisieron tenerlo para afrontar lo que restaba del año del centenario. No obstante, Seattle Sounders no lo dejó partir ya que todavía tenía contrato hasta diciembre.

“Hubo un acercamiento y una negociación en diciembre, en la quincena. En realidad yo dejé pasar fijas en la MLS por agarrar esta opción, pero no llegamos a un acuerdo. En el año del centenario, cuando yo pedí mi renuncia al Seattle, todo era de palabra, no había contrato. En ese momento hubo un acuerdo, pero el club no me dejó salir porque querían que acabara mi contrato”, comentó.

Raúl Ruidíaz debutó en Universitario en el 2008. (Foto: IMAGO)

Cuando las tratativas se retomaron en diciembre luego de que él quedase como agente libre, los términos del contrato cambiaron y eso propició que no se dé su vuelta. Para Raúl ese fue un punto fuerte de la negociación, pues considera que si un club lo quiere realmente, puede hacer el esfuerzo para llegar a un trato. Así pues, luego de eso se cerró toda comunicación con Universitario.

“En quincena de diciembre hubo una negociación y en realidad, si hace tres meses hubo un número, y pasaron tres meses te vas abajo. Era el punto medio o buscar lo que conviene a los dos. Siento yo, y lo he dicho, el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está”, agregó.

Dentro de su explicación, Raúl Ruidíaz consideró que sus publicaciones en redes sociales no fueron para ilusionar a la hinchada de la ‘U’, pues su personalidad siempre fue así a la hora de demostrar su afecto por el club. Asimismo, agradeció las muestras de afecto que recibe y aclaró que su hinchaje no va a cambiar nunca, ya que apoyará al equipo desde donde le toque estar.

“Yo nunca ilusione al hincha, siempre actué como he sido. Siempre voy a ser hincha de la ‘U’, los mensajes que me mandas son hermosos, yo agradezco a los hinchas. Mi carrera surgió desde que debuté en la ‘U’. La gente me quiere muchísimo, yo también los quiero y extraño. Siempre voy a ser hincha de la ‘U’ y donde esté los voy a apoyar”, acotó.

Por otro lado, aclaró que el tema de la residencia estadounidense no fue un motivo para no llegar a la ‘U’. “No sé de dónde sacaron eso. Siempre especulan y hablan, y a mí no me gusta aclarar. Recibo muchos mensajes y no me gusta aclarar. No sé dónde salió; es más, recién me he puesto a pensar en eso. He escuchado tantas historias, pero definiendo mi futuro recién voy a ver. De eso no depende mi futuro futbolístico. Yo por eso quiero ver adonde me voy”, añadió.

Raúl Ruidíaz llegó a Seattle Sounders a mediados del 2018. (Foto: IMAGO)

Su distanciamiento de la selección

Raúl Ruidíaz disputó su último partido con la Selección Peruana en octubre del 2023, cuando ingresó en la derrota por 1-0 a manos de Brasil, en el duelo válido por la fecha 2 de las Eliminatorias 2026. Aquel día fue muy criticado por aparecer en la fotografía del tanto brasileño y, coincidentemente, desde entonces no volvió más. Recordemos que por ese entonces la ‘Blanquirroja’ todavía era dirigida por Juan Reynoso.

La ‘Pulga’ contó que, si bien no volvió a ser convocado por el ‘Cabezón’, sí tuvo una conversación con Jorge Fossati. Sin embargo, por más que el entrenador uruguayo buscó convencerlo de que se sume a la ‘Bicolor’, priorizó un tema familiar para mantener su tranquilidad: su último hijo nació con un problema en el corazón y no quería dejarlo solo.

“Fossati me llama y me dice que hay la opción de venir a la selección, y ahí dije que no. Pasa que mi hijo nació con un problema en el corazón, desde ahí dije que ya no me iba a alejar de mi familia, no quiero más viajes y quiero estar con mis hijos. Entonces, fue un poco de eso. No es que me borré, yo lo inclino más por lo familiar”, contó.

Raúl Ruidíaz registra cuatro goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR