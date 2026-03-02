Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, luego de la importante ventaja de los ‘colchoneros’ que se impusieron en el Metropolitano por 4-0, con estelar actuación de su tridente ofensivo.El choque se jugará en el mítico Camp Nou, escenario de grandes gestar blaugranas a lo largo de su historia. Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Con autogol del defensor blaugrana Eric García - quien luego sería expulsado sobre el final del encuentro- y anotaciones de Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez, los drigidos por Diego Simeone dieron el primer golpe en la serie, el mismo que puede ser definitivo.

Por su parte, con la serie cuesta arriba, el entrenador culé Hansi Flick buscará plantear un partido muy ofensivo para acortar el marcador global durante la primera parte. La dupla conformada por los atacantes Raphinha y Lamine Yamal será decisiva para los intereses de Barcelona que va al todo por el todo.

Barcelona llega a este duelo, tras golear en casa a Villarreal por 4-1 con triplete de su joven estrella Yamal. El gol restante fue anotado por el delantero polaco Robert Lewandowski, quien busca recuperar su mejor versión.

Por su parte, los ‘colchoneros’ alcanzaron un agónico triunfo de visita sobre Real Oviedo, con golazo del argentino Julián Álvarez. En este encuentro, Simeone decidió alinear a varios suplentes para llegar en buenas condiciones a la definición por el torneo de la corona.

Lookman fue una de las figuras en la goleada ante Barcelona. (Foto: Atlético de Madrid)

En LaLiga, si bien ambos se encuentra en la parte alta de la tabla, Barcelona es el único líder del torneo con 64 puntos, seguido por Real Madrid con 60 y Atlético de Madrid en la tercera casilla con 51 unidades.

Cabe mencionar que ambos clubes disputarán los octavos de final de la Champions League. Barcelona se medirá ante Newcastle de Inglaterra, mientras que Atlético de Madrid hará lo propio frente a Tottenham Hotspur.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid estará a cargo de diversos canales dependiendo del país, ya que DSports (DIRECTV y DGO) ya no cuenta con los derechos: en Perú se verá por América TV y Movistar Deportes, en Colombia por Win Sports, en Ecuador por El Canal del Fútbol (ECDF), en Argentina por Flow, en Venezuela por Venevisión, en Estados Unidos por ESPN y en España por Movistar LaLiga. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

