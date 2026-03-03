El último domingo, en un duelo clave para Universitario de Deportes en su objetivo de no alejarse de la punta del Torneo Apertura 2026, un golazo de Lisandro Alzugaray decretó el 1-0 definitivo sobre FC Cajamarca en el Estadio Monumental. Sin embargo, en los minutos finales del partido una acción entre Diego Romero y Arley Rodríguez acaparó todas las miradas por un posible penal no cobrado por el árbitro Joel Alarcón.

Según se pudo ver en las imágenes de la transmisión, Arley Rodríguez marca una diagonal hacia el área tras un pase de Hernán Barcos, pero en su afán de llegar a la pelota termina chocando con Diego Romero. Luego de que Joel Alarcón no cobrase nada, los futbolistas de FC Cajamarca reclamaron la revisión de la jugada en el monitor del VAR.

Sin embargo, según está establecido en el protocolo del videoarbitraje, el juez principal no está obligado a ir al monitor ya que todas las acciones de un partido son revisadas por sus asistentes del VAR. Si estos no coinciden con su decisión, pueden llamarlo para que vea la repetición desde el monitor, pero incluso así también puede decidir no ir y mantenerse firme en su determinación inicial.

En ese sentido, tras los comentarios generados por dicha acción, en donde incluso el propio Arley Rodríguez insistió en que hubo una falta de Diego Romero, desde la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ya emitieron un pronunciamiento a través de su presidente, Juan Manuel Sulca.

En una reciente entrevista con el programa Modo Fútbol, Sulca afirmó que, después de una reunión en la interna de la CONAR para analizar la polémica, consideraron que no hubo penal de Romero sobre Rodríguez. Esto se dará a conocer oficialmente en las próximas horas cuando se revelen los audios y videos del VAR.

“No hay penal. El jugador de FC Cajamarca (Arley Rodríguez) busca el contacto con el portero (Diego Romero). Ya hemos analizado bien esa situación y también va a estar en los videos que se van a subir a la plataforma”, afirmó el presidente de la CONAR.

Recordemos que desde el lado de Arley, este consideró que Joel Alarcón pudo haber ido al monitor para revisar la jugada con las pulsaciones más tranquilas y sin la presión de los jugadores. “Si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a verla. El VAR con las pulsaciones más tranquilas pudo revisar la jugada”, argumentó en zona mixta tras el partido del domingo.

En la vereda contraria, Romero reafirmó su postura de que no hubo infracción en el cruce con el delantero de FC Cajamarca, y por el contrario señaló que este fue quien lo impactó en su afán de ir hacia la pelota. “La jugada del final no fue falta, él va a chocarme”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

