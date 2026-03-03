Pese a que recién comenzó la temporada, Sporting Cristal está atravesando su peor momento en lo que va del 2026 y por ahora los resultados hablan por sí solos: lleva solo un triunfo en siete partidos, considerando Liga 1 y Copa Libertadores. Además de eso, el último fin de semana el área deportiva ha tenido que lidiar un escándalo que involucra a dos de sus futbolistas más prometedores: Maxloren Castro y Jair Moretti.

Según un video difundido en redes sociales, se puede apreciar a ambos futbolistas realizando bailes visiblemente sugerentes en una reunión de amigos, en lo que parece ser una fiesta clandestina. Aunque no se ha podido confirmar la fecha exacta de dicho material audiovisual, el lunes se confirmó que el club tomará medidas mientras se realizan las investigaciones.

Como es de público conocimiento, ambos jugadores no serán considerados por Paulo Autuori dentro de la convocatoria de Sporting Cristal para el partido de este miércoles frente a Carabobo FC en Venezuela, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Todo esto mientras en la interna toman una decisión definitiva.

Por otro lado, en una reciente entrevista con Exitosa Deportes, Julio César Uribe, director general del Fútbol del cuadro rimense, dio mayores detalles de cómo están manejando esta situación dentro del club. Según señaló. todas las evaluaciones correspondientes se realizarán de manera interna.

“El club ya tomó conocimiento de la situación, que es de carácter público. Bajo el contexto que hemos conocido, lo evaluamos internamente y se ha decidido que los jugadores no sean parte de la delegación para el partido ante Carabobo”, afirmó.

Maxloren Castro quedó fuera de la delegación de Sporting Cristal que viajará a Venezuela. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Uribe precisó que luego de las investigaciones que aclaren el contexto del video difundido, tomarán las medidas correctivas adecuadas con Maxloren Castro y Jair Moretti, futbolistas de 18 y 19 años, respectivamente.

“Estamos en una investigación y buscaremos utilizar las medidas correctivas que consideremos pertinentes, ya que siempre tratamos de ser puntuales con jugadores que valoramos mucho”, mencionó.

Por otro lado, en cuanto los malos resultados tras las última derrota por 2-1 ante Sport Huancayo, Julio César Uribe cree que Sporting Cristal está en capacidad de levantar su rendimiento y corregir los errores que ha cometido en lo que va de la temporada. Para él, todavía falta mucho camino por recorrer.

“Es obvio que estamos incómodos, incluso algo enojados, pero hay que actuar con criterio. Tenemos capacidad para jugar mucho mejor y creemos que las cosas cambiarán en el resto del campeonato, donde falta mucho. Y también estamos pensando en la Copa Libertadores”, aseveró.

Jair Moretti acaba de marcar su primer gol como profesional en la derrota por 2-1 ante Sport Huancayo. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Sport Huancayo, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Carabobo FC, en el compromiso correspondiente a la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para este miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

