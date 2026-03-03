El último sábado 28 de febrero, en el triunfo por 1-0 de Alianza Lima sobre UTC, el arbitraje de la Liga 1 volvió a colocarse bajo la lupa por una presunta mala decisión de Micke Palomino previo al gol que derivó en la victoria blanquiazul. Tras esto, el cuadro cajamarquino presentó un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y pidió que se exhiban los audios del VAR de la jugada en cuestión.

Según señalan desde UTC, Palomino en un primer momento había cobrado saque de meta, lo cual iba a permitir que Ángelo Campos reanudase las acciones desde su portería. Sin embargo, indican que el juez principal, tras comunicarse con sus asistentes del VAR, cambió su primera decisión y terminó decretando tiro de esquina.

El reclamo de la institución ‘cajacha’ se da porque precisamente desde ese córner nació el tanto de Renzo Garcés, quien con un testarazo conectó un centro de Jairo Vélez para firmar el 1-0 definitivo. En medio de esta polémica, Juan Manuel Sulca, presidente de la CONAR, charló brevemente con el programa Modo Fútbol para dar mayores alcances de cómo va el reclamo de UTC.

“Nosotros el día de hoy vamos a tener una reunión con UTC para poder atender la carta que nos hicieron llegar sobre su reclamo. Además, en la tarde/noche estaremos subiendo a la plataforma los audios y videos del VAR, de todos los partidos de esta fecha”, precisó Sulca sobre este tema.

En esa misma línea, el presidente de la CONAR confirmó que ya se reunieron con Micke Palomino, árbitro principal del polémico partido, para aclarar lo sucedido. “Nosotros nos hemos comunicado con Micke (Palomino). Su versión es la más importante, y cómo les digo, hoy tenemos la reunión con UTC”, añadió.

Micke Palomino fue el árbitro principal del partido entre Alianza Lima y UTC. (Foto: Liga 1)

Eso sí, Juan Manuel Sulca no quiso dar detalles de la conversación que tuvieron en la CONAR con Palomino, ya que primero esperará a reunirse con los representantes de UTC. “Por una cuestión de respeto a UTC, primero tenemos que informarles a ellos. En la reunión les vamos a informar y dar las explicaciones del caso”, agregó.

Recordemos que Ángelo Campos, portero de UTC, expuso la conversación que tuvo con Micke Palomino previo al gol de Renzo Garcés, asegurando que el árbitro había cobrado saque de meta, pero de un momento a otro cambió su decisión. Es más, el exarquero de Alianza Lima señaló que el propio colegiado le dijo que desde el VAR le corrigieron para que cobre tiro de esquina.

“¿Por qué cambió de decisión? Ya había cobrado saque de meta y terminó cambiando a tiro de esquina. En ningún momento se discutió un fuera de juego, por eso mi reclamo durante los minutos de juego. ‘Desde cabina me confirmaron que fue tiro de esquina’, esas fueron las palabras exactas”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram. Todo se esclarecerá cuando se revelen los audios del VAR.

Alianza Lima venció por 1-0 a UTC con gol de Renzo Garcés. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 9 de marzo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR