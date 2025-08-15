Barcelona vs. Mallorca se enfrentan en el Estadi de Son Moix, en la primera jornada de LaLiga 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por ESPN, con disponibilidad en la parrilla de canales de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 12:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Mallorca en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido por LaLiga, por lo que el Barcelona vs. Mallorca podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Mallorca en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Barcelona vs. Mallorca, por la jornada 1 de LaLiga 2025, se transmitirá a través de ESPN Deportes, señal disponible en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Mallorca en España?

En España, el compromiso entre Barcelona vs. Mallorca podrá verse por el canal de Movistar TV, que tiene los derechos de LaLiga. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming de LaLiga TV.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Mallorca en internet?

Para ver la transmisión entre Barcelona vs. Mallorca por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca en el Perú?

De acuerdo a la programación de LaLiga, el partido entre Barcelona vs. Mallorca está pactado para disputarse este sábado 16 de agosto a partir de las 12:30 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Barcelona vs. Mallorca es a las 1:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 12:30 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca en España?

En España, el choque entre Barcelona vs. Mallorca por los cuartos de final, está pactado para iniciar a las 7:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Barcelona vs. Mallorca está programado para las 2:30 p.m.

