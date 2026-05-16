Real Madrid vs. Sevilla: se enfrentan este domingo 15 de mayo, por la fecha 37 de LaLiga en un partido que si bien no determina nada en la tabla, servirá para que los blancos se laven la cara ante sus hinchas. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

El Sevilla llega a este partido en un estado de absoluta tranquilidad tras una temporada que pintaba para tragedia. Luego del despido del argentino Matías Almeyda a finales de marzo, la llegada de Luis García Plaza ha sido un salvavidas. El técnico ha logrado encadenar tres victorias consecutivas recientes que catapultaron al equipo a la 12ª posición, salvando la categoría.

Pese al mal momento de la visita, García Plaza no se confía y no quiere relajaciones. En su rueda de prensa de hoy fue tajante: “Espero al mejor Madrid. Si no hacemos un gran partido, perderemos. Tienen jugadores capaces de ganar un partido por sí solos; si el Real Madrid marca dos goles, se acabó el partido”.

El Sevilla buscará darle una última gran alegría a su gente en casa y aprovechar el envión anímico. Además, el equipo recupera a piezas importantes de cara a este cierre, ya que Isaac Romero y Marcão volvieron a entrenar con el grupo y podrían ver minutos mañana.

El contexto de Real Madrid es de crisis total. Con LaLiga ya perdida hace semanas a manos del FC Barcelona y tras la eliminación en cuartos de Champions ante el Bayern Múnich, el Madrid afronta este partido solo por obligación. El club firmará su segunda temporada consecutiva sin títulos grandes, un golpe durísimo para el proyecto de Florentino Pérez.

Álvaro Arbeloa, quien asumió el banquillo en enero tras la salida de Xabi Alonso, dirigirá su penúltimo partido. Su salida en verano es un hecho consumado, y el mundo del fútbol ya da por cerrada la contratación bomba de José Mourinho, quien regresará tras 13 años.

El Madrid llega a Nervión con un camerino completamente fracturado. A los ecos de la pelea interna entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, se suma el tremendo ruido mediático alrededor de Kylian Mbappé. El francés fue suplente a mitad de semana y se peleó públicamente con Arbeloa.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga?

El partido entre Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 37 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de ESPN. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma Disney Plus, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este domingo 15 de mayo y comenzará a las 12:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a la 1:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 2:00 p.m., y en España se disputará desde las 7:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR