Barcelona vs. Villarreal juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 27, en por las 22 fecha de LaLiga. El partido será crucial para los ‘Culés’, ya que, tras quedar eliminados de la Copa del Rey, el equipo de Xavi apunta a sumar puntos en este torneo y reducir la distancia con el Girona y el Real Madrid, quienes lideran la tabla. El encuentro comenzará a las 12:30 p.m. (hora de Perú) y se transmitirá GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. No olvides revisar en Depor toda la información de este choque, como estadísticas, previas y otra información de suma importancia.

En su último partido, el Barcelona sufrió una dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao, desperdiciando así otra oportunidad de conseguir un título bajo la dirección de Xavi Hernández. Ahora, el equipo se prepara para retomar la competencia en LaLiga, donde se enfrentará al siempre desafiante Villarreal.

En su encuentro anterior, el Barcelona logró una victoria por 4-2 sobre el Betis. Sin embargo, su rendimiento en los últimos 4 partidos ha sido irregular, con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Durante este período, el equipo ha anotado 12 goles y ha recibido 10 en contra. Actualmente, los ‘Culés’ se encuentran en el tercer lugar de la tabla con 44 puntos (13 victorias, 5 empates y 2 derrotas), estando a 7 puntos del Real Madrid en el segundo puesto y a 8 puntos del líder, el Girona.

Los ‘Azulgranas’ cuentan con grandes bajas como la de Gavi que tiene una lesión grave en el ligamento cruzado, lo que significa que estará fuera por un tiempo prolongado. Por otro lado, Marcos Alonso y Ter Stegen están lidiando con problemas en la espalda, lo que podría afectar su participación en el próximo partido. Además, Iñigo Martínez y Raphinha están tratando lesiones musculares, lo que también los hace dudosos para el juego. En cuanto a Balde, sufrió una lesión durante el último partido de Copa del Rey, pero aún no se ha determinado la gravedad de su lesión y si estará disponible para el próximo partido.

Por otro lado, el último enfrentamiento entre el Villarreal y el Mallorca terminó en un empate 1-1, reflejando la irregularidad en los resultados del equipo en las últimas jornadas, con 1 victoria y 3 derrotas. Durante estos partidos, el Villarreal ha marcado 6 goles y ha recibido 13 en contra.

El ‘Submarino Amarillo’ actualmente ocupa el décimo cuarto lugar en la tabla con 20 puntos (5 victorias, 5 empates y 11 derrotas). En los últimos 5 partidos entre estas dos plantillas, el equipo local ha ganado en 4 ocasiones y el visitante solo una. El último encuentro entre ambos equipos en LaLiga EA Sports 2023-24 tuvo lugar el 27 de agosto, donde el Barcelona salió victorioso con un marcador de 3-4.





¿A qué hora inicia Barcelona vs. Villareal?

El partido entre el Barcelona y el Villarreal está programado para el sábado 27 de enero. Si deseas seguir el encuentro sin perderte ningún detalle, es importante prestar atención a la programación. El choque iniciará a las 12:30 p.m. hora de Perú, Colombia y Ecuador (6:30 p.m. en España). Para países como Argentina, Chile y Uruguay, el partido comenzará a las 2:30 p.m.





¿Dónde ver Barcelona vs. Villareal?

Si deseas seguir este emocionante encuentro de LaLiga entre Barcelona vs. Villarreal, podrás verlo a través de las señales de ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y Sky para la mayoría de países de Latinoamérica, mientras que en España mediante DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te brindaremos el mejor minuto a minuto, con todas las incidencias del partido.





Barcelona vs. Villareal: posibles alineaciones

Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Koundé, Araújo, Balde; De Jong, Pedri, Gündogan; Yamal, Ferrán y Lewandowski.

Iñaki Peña; Cancelo, Koundé, Araújo, Balde; De Jong, Pedri, Gündogan; Yamal, Ferrán y Lewandowski. Villareal: Jörgensen; Femenia, Bailly, Cuenca, Alberto Moreno; Coquelin, Comesaña, Akhomach, Baena; Sörloth y Gerard Moreno.





¿Dónde jugarán Barcelona vs. Villareal por LaLiga?

El partido entre el Barça y el Villarreal, correspondiente a la fecha 22 de la LaLiga EA Sports 2023-24, se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic, un recinto deportivo con capacidad para 55,926 espectadores, ubicado en la montaña de Montjuic en el distrito Sants-Montjuïc de Barcelona, España. El estadio original fue inaugurado por el rey Alfonso XIII el 20 de mayo de 1929, un día después de la apertura de la Exposición Internacional.





