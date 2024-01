El último domingo, Real Madrid y Almería se enfrentaron en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la jornada 21 de LaLiga. Si bien la escuadra merengue se llevó la victoria (3-2), el trámite del partido estuvo envuelto de varias polémicas, las cuales para diferentes personalidad del balompié mundial jugó a favor del equipo de Carlo Ancelotti. Eso sí, uno de los que no tardó en alzar su voz de protesta fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien reveló haber elevado una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por las supuestas “presiones” que el conjunto blanco realiza al colectivo arbitral en España.

“Se lo he dicho al presidente de la Federación española. El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos [...]. Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu”, mencionó el mandamás culé en una entrevista con el medio Mundo Deportivo.

Consultado sobre si considera que la competición está adulterada, Laporta aseguró que sí, señalando los últimos resultados conseguidos por el conjunto blanco. “Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. De siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación. Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu”, aseveró.

Joan Laporta también se animó a analizar las tres interveciones del VAR en el partido entre Real Madrid vs. Almería. “Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de una gran zamorana, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo “a ver si lo he engañado o no lo he engañado”. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal”.

De esta manera, el presidente de la institución blaugrana volvió a disparar contra su clásico rival, con el cual forma parte de la Superliga Europea. Eso sí, a pesar de que el mandamás culé y merengue se muestren unidos en este proyecto, nuevos episodios aparecen y los enfrentan fuera de los terrenos de juego.

¿Cuáles fueron las polémicas del Real Madrid vs. Almería?

En el minuto 56, se desató la primera controversia durante el partido, con el Almería liderando 0-2. El Madrid anotó un gol desde el punto de penalti gracias a Jude Bellingham, después de que el árbitro considerara una mano dentro del área del defensor Kaiky. A pesar de que Joselu parecía haber desequilibrado a Kaiky al rematar con la cabeza, este aspecto no fue tenido en cuenta en la revisión del videoarbitraje.

A los 62′, ocurrió la segunda situación controvertida. Sergio Arribas anotó el gol que hubiera sido el 1-3, después de concluir un contragolpe del Almería. Sin embargo, Hernández Maeso, arbitro principal del campo, tras la intervención del VAR, lo anuló al considerar que Lopy había golpeado con el brazo en la cara de Bellingham al comienzo de la jugada.

La tercera decisión polémica del árbitro en el partido entre los madridistas y los almeriensistas ocurrió en el 66′, cuando se produjo un gol de Vinícius Júnior. Las imágenes no mostraron de manera concluyente si el gol fue con el hombro o el brazo, lo que generó dudas. El árbitro inicialmente lo anuló, pero posteriormente lo validó después de una verificación en el VAR.





