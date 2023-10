Barcelona vs. Granada se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de octubre por la novena fecha de LaLiga de España en partido que se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la localidad de Granada. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

El Barcelona llega al Nuevo Los Cármenes en un buen momento, en el que mantiene el pulso por el liderato de LaLiga con el Real Madrid, pero con numerosas e importantes bajas; algo de lo que espera aprovecharse este domingo el Granada para dar la sorpresa, recuperar la senda de los buenos resultados y salir de los puestos de descenso.

En Barca se le acumulan las dudas, pese a los buenos resultados cosechados, que le han llevado al liderato en su grupo de la Champions y a estar en lo alto de LaLiga EA Sports y necesita recuperar sensaciones este domingo ante el Granada. El señalado fue Oriol Romeu, que sufrió ante la presión alta de los lusos. Romeu, sin Frenkie de Jong -ahora lesionado- es otro; y Xavi tiene que recurrir en muchas ocasiones a que Gundogan retrase su posición para darle aire al equipo.

Por eso, la posición de mediocentro es el último quebradero de cabeza de los azulgrana. Ante el Granada, los azulgrana estrenan una nueva baja, la de Robert Lewandowski, que se lesionó en el tobillo en el partido de la Champions. Su ausencia se suma a las de Pedri González, Frenkie de Jong y la de Raphael Dias ‘Raphinha’, este lesionado ante el Sevilla, precisamente el día que estrenaba posición en el centro del campo.

Así que frente al Granada, lo que es seguro es que Xavi tendrá que improvisar un nueve. Sin Lewandowski, y si no decide jugar con un falso delantero centro que podría ser Joao Félix, todo apunta a que será Ferran Torres. Más allá de todo ello, Xavi tiene que tomar muchas decisiones. Evaluar qué central deja fuera del once, si mantiene a Oriol Romeu en el mediocentro o apuesta por Gundogan o si decide darle minutos como titular a Fermín López.

Por su parte, Granada que es dirigido por Paco López desea irse al parón de selecciones con un buen sabor de boca, y para conseguirlo todo pasa por ser capaz de puntuar frente al poderoso conjunto culé. Todo lo que no sea ganar mantendrá al Granada una jornada más en unos puestos de descenso en los que se encuentra casi desde el inicio de la temporada.

El equipo andaluz llega al partido con moral por la reacción que ha tenido en las dos últimas jornadas, en las que fue capaz de empatar como local ante el Betis (1-1) y en Almería (3-3), partidos en los que empezó perdiendo por 1-0 y 3-0 respectivamente. Las dos únicas bajas seguras del Granada para el choque son el meta Raúl Fernández y el central Víctor Díaz, ambos lesionados, mientras que será de la partida el atacante albanés Myrto Uzuni tras recuperarse de los problemas de pubalgia que arrastraba.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada?

El enfrentamiento entre Barcelona y Granada correspondiente a la fecha 9 de LaLiga está programado para las 2 de la tarde (hora peruana) y a las 09:00 p.m. en España. Si no quieres perderte ni un solo minuto ni ningún detalle del partido, en Depor.com te proporcionamos todos los pormenores del encuentro.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Granada?

Si eres de los aficionados que no quieren perderse este importante partido de LaLiga, puedes ver el encuentro EN VIVO entre Barcelona vs. Granada a través de ESPN, STAR Plus y DAZN para España. Además, recomendamos no buscar señales piratas como Fútbol Libre TV. Consulta la siguiente guía de horarios y canales.

Alineaciones posibles de Barcelona vs. Granada:

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Joao Felix; y Ferran.

Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Joao Felix; y Ferran. Granada: André Ferreira; Puertas, Torrente, Miguel Rubio, Miquel, Neva; Gumbau, Sergio Ruiz; Bryan Zaragoza, Uzuni, y Boyé.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR