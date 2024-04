Real Madrid vs. Mallorca chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y DAZN por la trigésima primera jornada de LaLiga 2023-24. Este compromiso está programado para el sábado 13 de abril desde las 11:30 a.m. (en Perú, Ecuador y Colombia, con dos horas más Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, y con siete horas más en España) y se disputará en el Estadi Mallorca Son Moix. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Real Madrid llega a este partido después de empatar por 3-3 con el Manchester City, en el duelo válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Fue una verdadera exhibición de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu, donde ambos equipos mostraron sus credenciales para meterse a la gran final de la ‘Orejona’, a disputarse en junio en el Estadio de Wembley, en Londres.

El encuentro fue muy cambiante de principio a fin, con ambos equipos teniendo picos altos y bajos durante el trámite. Por el lado de los ‘merengues’ anotaron Rúben Dias (autogol), Rodrygo y Federico Valverde, mientras que los ‘Citizens’ se hicieron presentes en el marcador a través de Bernardo Silva, Joško Gvardiol y Phil Foden. Todo se resolverá la próxima semana, cuando se vuelvan a enfrentar en el Etihad Stadium.

Ya en conferencia de prensa, Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, valoró el rendimiento de sus dirigidos pensando en el duelo en Inglaterra. “Un partido muy igualado, competido y luchado. Empezamos muy mal, pero después el equipo volvió y mientras mantuvo la presión alta, lo hizo bien. Pudimos marcar el 3-1 con Bellingham y Vinícius... y cuando bajamos la energía, ellos manejaron el balón”, sostuvo.

En esa misma línea, el estratega italiano agregó: “Lo que queríamos era sacar una pequeña ventaja, pero debemos irnos satisfechos, porque competimos. Si lo hacemos también allí, puede pasar algo bueno”. Recordemos que el año pasado ambos equipos también se vieron las caras en la Champions League, pero en ‘semis’, donde el Manchester City pasó con un global de 5-1 a favor.

Mallorca, por su parte, llega a este partido después de perder la final de la Copa del Rey a manos del Athletic Club. Después de un reñido trámite que terminó en 1-1 durante el tiempo regular y extra, todo se definió desde la fatídica tanda de penales. Ahí los vascos estuvieron más finos y se impusieron por 5-2. Pese a esto, fue más que una destacada campaña de los pupilos del mexicano Javier Aguirre.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca?

El partido entre Real Madrid y Mallorca se jugará en el Estadi Mallorca Son Moix y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Asimismo, en España se podrá ver a través de DAZN. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este compromiso por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca?

El encuentro entre Real Madrid y Mallorca está pactado para este sábado 13 de abril desde las 11:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a la 1:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 12:30 p.m., en México a las 10:30 a.m., mientras que en España a las 6:30 p.m.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Mallorca?





