En el Estadio de Mestalla, Real Madrid vs. Valencia chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 27 de LaLiga, este sábado 2 de marzo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora local y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Mestalla recibe al Real Madrid, líder indiscutible del campeonato español, aunque en la última década solo ha cosechado dos victorias en nueve enfrentamientos contra el Valencia en el estadio mencionado. Su última visita en mayo del año pasado resultó en una derrota, acompañada de controversia debido a los insultos racistas dirigidos hacia Vinicius, que llevaron a una investigación sobre tres hinchas blanquinegros.

Para este juego, el Madrid llega al frente con una ventaja de 6 puntos sobre su perseguidor más cercano, el Girona. Aunque los blancos son ampliamente favoritos en este encuentro, ha visto disminuir su eficacia ofensiva con solo tres goles marcados en los últimos tres choques. Existe la posibilidad de que Bellingham participe después de superar una lesión en el tobillo, pero su disponibilidad se determinará en el último momento.

Mientras tanto, Valencia continúa luchando con los medios y las capacidades que han demostrado ser bastante aceptables por sus seguidores en el periodo actual. No se puede pasar por alto cómo estuvieron a punto de descender a la segunda división de España la campaña pasada, quedándose a solo dos puntos de hacerlo. Por lo tanto, verlos jugar en esta temporada 2023-24 es un gran consuelo para su afición.

Sin embargo, alcanzar la clasificación a Europa, aunque no imposible, resulta bastante complicado para los Chés. Actualmente, se encuentran a seis puntos por debajo del último lugar de clasificación continental, mientras que equipos como Las Palmas o la Real Sociedad también aspiran a ese mismo objetivo. Aun así, conseguir una victoria es crucial para alcanzar esa meta.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia?

Real Madrid vs. Valencia se miden por la fecha 27 de LaLiga de España. El partido se jugará el sábado 2 de marzo desde las 3:00 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Valencia?

Real Madrid vs. Valencia será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Sky Sports para toda Latinoamérica. En España será por la señal de Movistar Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

