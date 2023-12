Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO vía ESPN: dónde ver y canales TV por LaLiga 2023

Conoce los horarios y canales del partido que sostendrán Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 17 de diciembre de 2023 en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 17 de LaLiga de España. El encuentro está programado para las 3 de la tarde (en Perú y 09:00 p.m. en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL ONLINE TV por las señales de ESPN, STAR Plus y SKY Sports para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía DAZN y LaLiga TV BAR. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

El Real Madrid afronta su último partido del 2023 en el Santiago Bernabéu con la esperanza de recuperar el liderato de LaLiga EA Sports, a la espera de un posible bajón del Girona. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrentará al Villarreal, el último equipo que logró derrotarlo en casa en abril pasado. Desde entonces, el Bernabéu ha sido un bastión infranqueable con solo tres empates, y el equipo blanco busca cerrar el año con firmeza.

A pesar de las notables lesiones que han afectado al equipo, Ancelotti ha logrado mantener un rendimiento destacado. Con hasta ocho bajas de importancia, el físico del equipo se vio condicionado, como evidenció el empate ante el Betis. Sin embargo, después de un triunfo en la Liga de Campeones ante el Union Berlín, Ancelotti regresará a su once más fuerte para enfrentar al Villarreal, aunque con bajas notables como las de Courtois, Carvajal, y Vinícius Junior.

La incertidumbre persiste en la portería, donde el buen rendimiento de Andriy Lunin durante la lesión de Kepa Arrizabalaga ha generado un debate inesperado. Ancelotti enfrenta la decisión de elegir entre Lunin y Arrizabalaga, ambos contribuyendo al estatus del Real Madrid como el equipo menos goleado en LaLiga.

En el ataque, Ancelotti debe decidir entre premiar el acierto de Joselu en Alemania o devolver al once a Brahim, apostando por la movilidad de sus piezas de ataque. Además, la irrupción desde segunda línea de Jude Bellingham, el máximo goleador sorprendente de la Liga con doce tantos, añade un elemento estratégico al dilema del entrenador italiano.

Por otro lado, el Villarreal llega al Bernabéu con varias bajas y problemas para armar un once titular. A pesar de la victoria en la Liga Europa ante el Rennes, el equipo acumula desafíos, con ausencias notables como Denis Suárez, Santi Comesaña, Yeremy Pino, Juan Foyth, y dudas sobre Gabbia, Mandi y Coquelin. A pesar de estos desafíos, el Villarreal espera competir ante uno de los rivales más difíciles y buscar puntos cruciales para alejarse de la zona baja de la clasificación.

El enfrentamiento promete emociones, con el Real Madrid buscando consolidarse en la cima de LaLiga y el Villarreal luchando por recuperar terreno en la competición doméstica. La incertidumbre rodea al Santiago Bernabéu, con el destino de Mbappé y el posible cambio en la portería merengue, mientras el Villarreal espera sorprender y dejar atrás su última derrota en LaLiga.





¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal?





El partido Real Madrid vs. Villarreal está programado para jugarse este domingo 17 de diciembre de 2023 desde las 3 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5 de la tarde; mientras que en España a las 9 de la noche.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Villarreal?





Real Madrid vs. Villarreal, por la jornada 17 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Alineaciones probables de Real Madrid vs. Villarreal





Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Fede Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo y Joselu o Brahim.

Villarreal: Jorgensen, Altimira, Albiol, Jorge Cuenca, Alfonso Pedraza, Parejo, Capoue, Álex Baena, Ilias Akomach, Gerard Moreno y Sorloth.





