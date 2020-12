intenta rehacer su vida. Quique Setién, exentrenador del FC Barcelona, afirmó que ha “superado ya el luto” que tuvo que pasar tras haber sido despedido por el conjunto azulgrana el pasado verano y aseguró que no se arrepiente de aceptar ese banquillo hace casi un año.

“Ya tengo superado el luto que tuve que pasar por lo que sucedió en Barcelona, pero esto es un accidente, uno más que lo tomas como parte de tu trabajo”, comentó.

Setién reconoció que su vida le ha “cambiado” por haber estado en el equipo catalán, aunque trata de que “todo sea igual” que antes.

“Si consigues vivir un poco aislado de todo el entorno, que es lo que he hecho, puedes vivir de una forma más o menos tranquila. He cambiado de teléfono, te paran por la calle, te solicitan entrevistas, pero intento seguir siendo el mismo”, explicó.

No se arrepiente

Afirmó que de esos meses en el Barcelona, al que llegó en enero y del que se desligó en agosto, se queda con “buenos y malos recuerdos”, igual que en equipos como el Betis, Las Palmas o el Lugo.

“La experiencia fue extraordinaria. Es verdad que no disfrutamos lo que nos hubiera gustado, y con esa ilusión iba desde el principio, pero te has encontrado cosas que realmente eran bastante complicadas. Desde luego que volvería al Barcelona y nunca me arrepentiría de haber ido. En absoluto”, respondió al ser preguntado sobre si hubiera hecho lo mismo si volviera atrás en el tiempo.

De los 25 partidos en el Barcelona, se mostró “muy contento” con los “cambios” que estaba logrando su cuerpo técnico.

“Los datos demostraban que estábamos consiguiendo mejorar algunos registros desde el principio: recuperar muchos más balones en campo rival, tener posesiones mucho más largas, controlar mucho mejor las contras o tener muchas más finalizaciones. Son datos objetivos”, dijo.

No obstante, admitió que “luego” no consiguieron “algunos otros” registros que proponían y matizó que “en algunos casos” el actual entrenador, Ronald Koeman, tampoco lo está consiguiendo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR