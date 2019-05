Revolución azulgrana: la presión que ejercerá el Barcelona sobre cinco 'vacas sagradas'

Ya no son tan imprescindibles en el once azulgrana. Perder en semifinales de la Champions League de manera increíble ante el Liverpool y caer ante el Valencia por la Copa del Rey, ha generado una situación de presión muy particular en el Barcelona. La directiva mantendrá a Ernesto Valverde como técnico, pero pedirá mayor participación y compromiso a algunos jugadores que el papel de 'vacas sagradas' los relajó hacia el final de temporada.

Es así que el club culé, por medio de fichajes de calidad, ejercerá cierta presión sobre jugadores como Jordi Alba, Luis Suárez, Gerard Piqué, Busquets o Rakitic, quienes ya no serán esenciales en el equipo titular. En el Barza están convencidos de que esta es la única forma de generar competitividad y que estos jugadores ofrezcan su mejor versión y rendimiento.



Además está el tema de edad, pues todos ellos ya han cumplido los 30 años; y no es un secreto que desde hace algún tiempo, el Barcelona viene renovando su plantilla.

El caso de Alba es el más complicado, pues encontrar un recambio de garantías para ese puesto es bastante complicado. Pero en el medio campo no hay muchas dudas. El fichaje de De Jong (que podría hacerse oficial en breve) le planteará pelea sí o sí a Busquets y Rakitic; mientras que la otra figura holandesa De Ligt (éste sí ya firmado) pondrá en serios aprietos a Piqué. De hecho, la idea es que el central de 19 años sume el papel de líder en la defensa dentro de algunas temporadas.



Y finalmente, en la ofensiva, el Barcelona aún no encuentra un fichaje de peso que ya no solo pueda servir de 'suplente de lujo' a Luis Suárez, sino que en verdad ponga en aprietos al uruguayo. Rodrigo del Valencia, por ahora, es quien tiene la primera opción.



Así están las cosas en el Cam Nou, donde a raíz de la última temporada, se viene una revolución en la plantilla, donde los únicos que se salvan son Lionel Messi y Ter Stegen.

