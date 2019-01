Mala cara en el vestuario: los señalados de Valverde tras derrota de Barcelona en Copa del Rey

La derrota del Barcelona ante Sevilla (2-0) por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2019 no ha dejado buena sensaciones en el vestuario. Lógico. Y según el diario español 'Don Balón', Ernesto Valverde ha señalado a dos responsables en el vestuario. El primero es Malcom.



El ex atacante del Burdeos recibió una gran oportunidad para convencer al FC Barcelona que no debe ser vendido en verano. Pero lejos de brillar, Malcom se mostró intrascendente en el ataque junto a Boateng y salió a los 60 minutos cuando ya ganaba el Sevilla.

Malcom y Coutinho no salieron bien parados del Barcelona vs Sevilla por Copa del Rey. (Getty) Malcom y Coutinho no salieron bien parados del Barcelona vs Sevilla por Copa del Rey. (Getty)

La derrota del Barcelona ante Sevilla (2-0) por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2019 no ha dejado buena sensaciones en el vestuario. Lógico. Y según el diario español 'Don Balón', Ernesto Valverde ha señalado a dos responsables en el vestuario. El primero es Malcom.



El ex atacante del Burdeos recibió una gran oportunidad para convencer al FC Barcelona que no debe ser vendido en verano. Pero lejos de brillar, Malcom se mostró intrascendente en el ataque junto a Boateng y salió a los 60 miniutos cuando ya ganaba el Sevilla.