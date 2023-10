Este sábado, el Estadio Olimpico de Montjuic será testigo de un choque trascendental en LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y como es costumbre, en un clásico no se admiten posturas o actitudes ambiguas. En esa línea, en la previa del compromiso, el viernes 27 de octubre, Xavi Hernández ofreció una conferencia de prensa y señaló que no se llevarán a cabo experimentos. Además, enfatizó que en el compromiso jugarán aquellos en mejor forma, sin importar si en el último entrenamiento estuvo el grupo completo. Esto incluye a Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri y Koundé, quienes se están recuperando de lesiones.

El entrenador destaca que están llegando al juego con confianza y ánimo elevados gracias a sus victorias más recientes. Añade que ganar contra los merengues sería un impulso significativo para la “moral y la confianza”, especialmente frente a un competidor directo. También expresó su reconocimiento hacia sus jugadores que, a pesar de las molestias físicas que arrastran, están dispuestos a hacer un esfuerzo para no perderse el enfrentamiento.

“Llegamos bien, significaría un golpe de moral y de confianza y adelantaríamos a un rival directo. Es un partido trascendente, un partido muy importante, con un compromiso tremendo. A mí me han sorprendido, todos quieren estar, veremos mañana. Las sensaciones son muy buenas. Veremos cómo se han sentido. Que esté todo el mundo disponible es fantástico”, dijo Xavi.

En cualquier caso, Hernández no revelará la lista de jugadores convocados hasta el día de la pugna. No ofreció indicios sobre la disponibilidad de ‘Lewa’ ni de ningún otro lesionado: “Él está bien, no adelantaré la alineación ni pistas, él está bien y mañana decidiré”. El DT expresó su deseo de contar con el polaco y De Jong desde el comienzo, pero subrayó que esperarán a que estén en plena forma para tomar una decisión.

Por otro lado, el director técnico señaló que no cambiarán el enfoque de juego que vienen presentando hasta ahora: “Experimentos, pocos. El Real Madrid ataca de una manera... tal vez variemos las vigilancias y hay que ser más precavidos con ellas, pero seremos valientes. No cambiaremos ni el modelo ni la filosofía: seremos atrevidos e intentaremos dominar con la pelota”.

Por último, mencionó al oponente, destacando el trabajo de ciertos jugadores que planean anular, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Fede Valverde y Jude Bellingham. Según el técnico, considera al cuadro contrario como un conjunto de gran calidad, con muchas fortalezas que no deben subestimarse y dejo en claro que no hay un favorito claro para este enfrentamiento.





Horarios del Barcelona vs. Real Madrid

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Venezuela: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Chile, Uruguay y Venezuela: 11:15 a.m.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Recuerda que en Depor tendremos el minuto a minuto con todas las incidencias de este compromiso.





