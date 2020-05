Paulo Dybala, estrella de la Juventus, no logra curarse del coronavirus como Daniele Rugani y Blaise Matuidi, sus compañeros de equipo, a pesar de tener una vida casi normal, dentro de las limitaciones que puede tener confinado en medio de la pandemia de covid-19 en Turín.

El delantero argentino dio por cuarta vez positivo al test de descarte de la enfermedad causada por el brote del nuevo coronavirus, después de dar a conocer junto a su novia, Oriana Sabatini, que eran portadores del virus el pasado 21 de marzo. Sin embargo, su caso no es extraño para los especialistas.

Muchos personas y seguidores del jugador se han preguntado por qué tarda tanto su recuperación. Por tal razón, Giovanni Di Perri, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Amedeo di Savoia en Turín, detalló a Tuttosport que todo se debe al ciclo de vida del Coronavirus.

“Es normal. El rango de tiempo para la curación varía de 8 a 37 días, con un promedio de 20. Pero también hay pacientes que han esperado dos meses para dar negativo. Dybala, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, ocurre más de lo que piensas. Alrededor del 20% de los infectados, que están bien, pero aún son positivos, y a veces no podemos darles de alta en el hospital porque no tienen las condiciones en casa para estar en cuarentena”, indicó.

El argentino se mantiene entrenando en su domicilio pues su carga virológica está baja. “Dybala está en perfectas condiciones. Simplemente le queda esperar”, agrega el galeno.