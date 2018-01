Primero se fue Arda Turan y ahora quien tendría las maletas listas para irse a Italia sería Rafinha. El atacante del Barcelona , que no gozará de minutos por parte de Ernesto Valverde, ya tiene un acuerdo de palabra con el Inter de Milán , mientras se encuentra a la espera de que los culés terminen de sellar el préstamo. Rafinha, que ha visto como han llegado Yerry Mina y Philipe Coutinho, sabe que no tiene un cupo, por lo que espera que lo dejen ir ya.



Sin embargo, ¿cuál es el problema que hay en esta negociación? El tema del traspaso definitivo. Si Rafinha , de 24 años, cumple las expectativas del Inter, el cuadro ‘neroazurro’ estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros por su pase, a lo que el Barza habría subido la oferta a 40 millones. De acuerdo a los culés, el mercado se ha disparado, por lo que dejar a Rafinha, quien se ha quedado como promesa, a ese precio sería una locura, si es que el volante termina siendo como Mariano Díaz, un claro ejemplo que dio frutos en el Lyon.



Ante ello, Piero Ausilio se puso en contacto telefónico con los ejecutivos del cuadro azulgrana para concertar una reunión para esta semana y poder acelerar los detalles para conseguir que Rafinha acabe jugando en Italia. Faltan 16 días para que cierre el mercado de pases, pero el Inter quiere ya a ese futbolista para seguir peleando por el título de la Serie A.



Rafinha Alcántara todavía no ha debutado esta temporada bajo las órdenes de Ernesto Valverde debido a una lesión en el menisco de la rodilla que arrastraba desde el pasado abril y por la que tuvo que volver a pasar por el quirófano en octubre, pero ya tiene el alta médica desde finales del año pasado para volver a pisar los terrenos de juego.