Después de diez temporadas Germán Burgos se alejó de los campos de juego. El ‘Mono’ decidió poner fin a su vínculo con el Atlético de Madrid y dejar así la asistencia técnica de Diego Simeone.

Hoy, mientras espera definir su futuro, el cual lo podría llevar nuevamente a España - se le vincula con Alavés y Celta de Vigo -, es un asiduo usuario de las redes sociales para comentar de lo que más le apasiona, el fútbol.

En una transmisión realizada a través de su cuenta de Instagram, el entrenador argentino de 51 años dio a conocer un proyecto para que los empates sin goles queden en el olvido, y dar paso a un renovado fútbol con muchos gritos sagrados.

“Se me ocurrió pensar en cómo mejorar el fútbol. Cómo lo mejoraríamos beneficiando el gol, entonces los invito a pensar: por ejemplo en Champions, en Copa Libertadores, en copas internacionales, en Mundiales de Clubes, el gol de visitante vale doble. ¿Por qué no mejorar la puntuación del empate en los torneos locales y darle un impulso al gol?”, comentó.

“Eso modificaría, directamente, atacar un poco más. Y los llevo a analizar esta situación: un 0-0 no puede valer el mismo puntaje que un 3-3 o un 4-4 o 2-2. Entonces, les dejo esta tabla para que la analicen y me ayuden a razonar a ver si sería posible cambiar esto en el fútbol, porque la puntuación de tres para el vencedor está bárbaro. Entonces, el 0 a 0, para mí, no tendría que valer nada”, acotó el exasistente de Simeone.

Asimismo, explicó cómo se contabilizarían los puntos en una nueva tabla de posiciones, donde se premiaría a los equipos que más anoten.

“No arrancas hasta que, por los menos, los dos equipos hacen un gol. Que sería con medio punto. Un 2-2, un punto. Un 3-3, un punto y medio. Ya un 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 y lo que quieran empatar en goles, dos puntos. Entonces, premiaríamos esa cantidad enorme de goles que se contrapone totalmente con un empate 0-0 o 1-1”, finalizó.

