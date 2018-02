La temporada puede que no sea tan dulce si es que no hay un título de la Champions League de por medio. Barcelona tiene La Liga y la Copa del Rey en el bolsillo. Y aún quiere más, como si se tratase de ese equipo de Pep Guardiola que no se cansaba de sumar campeonatos. No tiene el mismo nivel, sin embargo, Ernesto Valverde y los directivos culés tratan de armar un plantel que puede equiparar los éxitos. Por eso se realizó el fichaje de Coutinho y Yerry Mina. Y por esa razón, los azulgranas apostarán todo en el próximo mercado de fichajes.



De acuerdo a medios españoles, Barcelona tiene atado a Arthur, la promesa de Brasil de la que se habla en toda Europa. La cifra del traspaso a Gremio rondaría los 35 millones de euros. No obstante, la contratación del volante brasileño solo sería la primera de tres. Y para traer a Cataluña a los otros dos futbolistas, las negociaciones sí serán bien complicadas.



Los rotativos en España indican que el Barza apostará por Antoine Griezmann y David Alaba. En el caso del delantero galo, su cláusula de rescisión está cifrada en 100 millones, un precio que los azulgranas podrían encontrar un poco difícil, dadas las inversiones en Coutinho y Dembélé. Griezmann es un ‘seguro’ para el ataque, a diferencia de Dembélé, que hasta la fecha no cuaja una actuación acorde a lo que se veía de él en el Borussia Dortmund.



El caso de David Alaba aún sería más complicado. Bayern Munich no suele vender a sus jugadores, a menos que este no se encuentre en sus planes. No es el caso del austriaco, quien es un pilar para los bávaros y uno de los mejores futbolistas en su puesto. Barcelona lo desea por su polifuncionalidad y en Bayern no esperan que se mueva en el próximo mercado.



Los fichajes que ya tienen la aprobación Leo Messi, Phillippe Coutinho, Luis Suárez y compañía, que deben liderar el Barcelona los próximos años y que ven con muy buenos ojos los nombres. ¿Llegarán a darse? Los fanáticos se ilusionan; en la directiva comienzan a negociar.