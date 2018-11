Ousmane Dembélé llegó al FC Barcelona en el 2017 con el objetivo de tapar el hueco que Neymar dejó con su fuga al PSG. Sin embargo, el francés, por lo que se comenta en la prensa española, parece ser más un dolor de cabeza para la directiva azulgrana. Sobre todo, después de la última indisciplina que cometió y que habría terminado de hartar a la alta cúpula en Can Barça.



Según información del diario 'Marca', Dembélé no se presentó al entrenamiento de jueves en el FC Barcelona. Había pasado una hora y media desde que empezaron las prácticas y el francés estaba como desaparecido. ¿La razón? Una gastroenteritis que los médicos del club le diagnosticaron cuando lo visitaron en su casa.

Al FC Barcelona no le cayó bien que Ousmane Dembélé no haya avisado que se encontraba enfermo. En el club lo tomaron como una indisciplina más a las muchas que ha cometido. Entre ellas, sus constantes tardanzas a los entrenamientos y desobediencias a las indicaciones que le da el staff del club.



"[..] A Dembélé le está costando una barbaridad adaptarse a Barcelona y lo que supone el fútbol profesional de alto nivel. No son sólo los constantes retrasos. No ha seguido la dieta alimenticia que requiere un futbolista profesional, ha realizado viajes inadecuados y tampoco se ha integrado plenamente en el grupo", publica la citada fuente.

¿Barcelona venderá a Dembélé?

Dembélé todavía goza de la confianza del entrenador Ernesto Valverde. No obstante, distintos medios europeos especulan que el Barcelona no descartaría vender al francés en el mercado de invierno próximo. De todos los fichajes que han llegado en el último año, el 'Mosquito' es de los que menos ha podido justificar su precio de compra: 145 millones de euros (con variables).