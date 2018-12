El Barcelona dirigido por Pep Guardiola entre 2008 y 2012 es uno de los equipos que marcó época en la era actual y en la historia del fútbol, en general. El trabajo realizado por el español con el cuadro catalán fue llevado a la pantalla grande.

El documental Take the ball, pass the ball (Toca y pasa el balón) saldrá a la luz este 19 de diciembre en España (8 de Movistar+/22:00 horas). La realización ha sido una de las más esperadas.

El filme contiene los testimonios de los principales personajes que participaron en aquel Barcelona que lo ganó de todo con un juego vistoso y que revolucionó el fútbol. Xavi Hernández, Lionel Messi, Andrés Iniesta, entre otros.

Incluso, los mismos rivales de aquel cuadro catalán también tienen espacio. Tal es el caso de Sir Alex Ferguson, ex entrenador de Manchester United. También se conocerán detalles de la tensa relación con el polémico José Mourinho.

El filme dedicado al Barcelona tiene una duración de 109 minutos También se encuentra disponible en la plataforma Amazon.