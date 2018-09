Nadie lo tenía planeado. Y es que casi todos los hinchas del Barcelona pensaban que el partido frente al Leganés el pasado miércoles por la sexta fecha de la Liga Santander 2018 iba a ser 'pan comido', pero el Butarque el cuadro local le plantó cara y le volteó el cotejo por 2-1. Fue una verdadera fiesta para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Cosa contraria ocurrió en Barcelona. Los jugadores y el técnico Ernesto Valverde se mostraron cabizbajos. Incluso, el primer plantel y el entrenador recibieron un mensaje de parte de la plana alta de la dirigencia azulgrana.

"Esto no ha sido un accidente", es lo que le habría comentado la directiva del Barcelona a su cuerpo técnico y futbolistas, según apunta el diario español AS. El citado medio sostiene que los dirigentes vieron que no hubo actitud en el campo.

Es más, hasta en su discurso hablaron de lo hecho por su archirrival, el cual cayó 3-0 a manos del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. "No nos importa lo que haya hecho Real Madrid. Eso no nos sirve a nosotros si no sacamos resultados", añadieron.

Para recuperarse de este tropiezo, Barcelona deberá ganarle este sábado al Athletic Club de Bilbao por la sétima fecha del campeonato local.