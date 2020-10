A sus 27 años, Alexander Hleb decidió afrontar un nuevo desafío profesional. El exfutbolista bielorruso dejó el Arsenal FC y fichó por el Barcelona, siendo uno de los fichajes más sonados de la temporada 2008-2009.

Tras haber brillado con la camiseta de los ‘Gunners’, el club español pagó cerca de 15 millones de euros por el mediocampista formado en la escuela del Dinamo Minsk, ganándole la pulseada al Bayern Munich, otro de los interesados.

A pesar de haber fichado por cuatro temporadas, apenas pudo completar doce meses en el cuadro blaugrana. Luego se la pasó siendo prestado a diversos clubes, hasta que se desvinculó del Barça, saliendo así por la puerta falsa.

Después de casi 12 años de su fichaje al club de la Ciudad Condal, Alexander Hleb decidió contarlo todo y reveló que aceptar ir al Barcelona no fue una decisión muy acertada.

“Era 100% feliz en Inglaterra. Hasta el día de hoy todavía no entiendo qué pasó o por qué tomé esa decisión. Por supuesto, en ese momento el Barcelona era el mejor equipo del mundo pero yo era muy feliz en el Arsenal”, afirmó en diálogo con “In Lockdown”.

Aunque, si fue autocrítico, explicando la razón por la cual no gozó de muchos minutos al mando de Pep Guardiola, con quien no tuvo una buena relación.

"Es únicamente mi error porque en ese momento pasaron muchas cosas en mi vida privada y comencé en el Barcelona estando muy nervioso y muy agresivo. No es que Guardiola no confiara en mí, fue mi error. Nos gritábamos, él esperaba de mí una cosa y yo no la hacía y de mala manera le decía que no, como un niño pequeño. Estaba ofuscado y no le hacía caso”, agregó.

