Nada parece seguro, aunque con tanta incertidumbre todo haría indicar que ya prepara maletas para cambiar de liga. El capitán del Barcelona , Andrés Iniesta , dijo no estar seguro de si dejará el club español esta temporada para irse a China.



El centrocampista de 33 años aseguró la semana pasada a medios que tenía una oferta de un club chino y que debía tomar una decisión sobre su futuro antes de finales de abril.



"Por mi cabeza pasan muchas cosas, algunas con más fuerza que otras", dijo a la radio Cadena Ser en unas declaraciones publicadas el jueves. "Quedan unas semanas donde la decisión de seguir o no está ahí, es una de las decisiones más importantes de mi carrera", añadió.



Iniesta firmó un "contrato de por vida" con el equipo catalán en octubre, pero su tiempo de juego se ha visto limitado debido a una combinación de lesiones y a la llegada del brasileño Philippe Coutinho desde el Liverpool.



"Entiendo que voy teniendo una edad y las cosas cambian y se abren otras puertas que son muy ilusionantes en muchos sentidos. No será una cuestión de amor o no, será una cuestión de yo sentir lo que creo que tengo que hacer. Veo muy difícil, si las lesiones me respetan, no estar en el once del Barça los próximos dos años", dijo Iniesta.



"Si me voy será porque no puedo dar el 100 por cien como jugador y como persona a mi club. Va a ser una decisión difícil, sea la decisión que sea", agregó.