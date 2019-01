Coutinho no descarta irse del Barça: la megaoferta de la Premier que cambia todo en el mercado de fichajes

Philippe Coutinho no pasa por sus mejores días en el FC Barcelona. A pesar de que llegó recién en el mercado de fichajes del 2018 , el brasileño ha perdido la confianza del entrenador en los dos últimos meses, ya no es habitual titular y no descarta que su aventura en Camp Nou termine antes de lo pensado.



Y es que según el diario inglés 'Daily Mirror', el exfutbolista del Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas en verano si es que su situación no cambia en el FC Barcelona. Propuestas no le faltan y llegan, sobre todo, de la Premier League.



Tal como apunta la citada fuente, el Manchester United se ha convertido en el principal candidato a llevarse a Coutinho en el próximo mercado de fichajes de verano. Los 'Red Devils' quieren volver a reinar en Europa y pondrían una oferta que convenza al FC Barcelona de dejar ir al también ex Inter de Milán.

Y para que esto suceda, el Manchester United tendría que invertir mucho más de los 130 millones de euros que le costó al FC Barcelona en enero del año pasado, en donde se convirtió en el fichaje más caro en la historia de los azulgranas.



Hay que precisar que Philippe Coutinho ha perdido la titularidad a manos de Ousmane Dembélé. Hasta el momento ha ganado la Copa del Rey, Liga y Supercopa de España con la camiseta azulgrana.