Krzysztof Piatek es uno de los jugadores al que mejor le está yendo en la actual temporada. Con 13 goles entre todas las competencias (Liga y Copa de Italia), este delantero del Genoa se ilusiona con terminar la temporada como goleador de la Serie A y así dar el salto a un grande de Europa como el FC Barcelona.



En una entrevista con 'Corriere della Sera', el atacante polaco de 23 años ha reconocido que el Barcelona podría ser uno de los clubes que vaya a por su fichaje en el mercado de verano de 2019. Así, Piatek podría disputar los grandes torneos como la Champions.

"Genoa, ¿una etapa en mi carrera? El sueño de los que vienen al Genoa es que se convierta en un trampolín para ir a un club grande. Si continúo así, podría ir a un club grande. Mi objetivo es llegar a la Champions League", dijo el goleador del Genoa.



En caso se convierta en fichaje del FC Barcelona u otro grande de Europa, Krysztof Piatek ha afirmado que siempre estará agradecido con el Genoa por la oportunidad para exhibirse que le dieron.



"No obstante, antes me gustaría agradecer a Enrico Preziosi (Presidente de Genoa) por darme la oportunidad de jugar aquí, por su confianza y su inversión y por permitirme que me marque unos objetivos", dijo el polaco. Alguno se preguntan si da para ser el futuro reemplazante de Luis Suárez.