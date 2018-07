Para la temporada 2018-19, el FC Barcelona sumó a sus filas a una de las grandes figuras de la Copa Libertadores del año pasado: Arthur Melo. El brasileño llegó en este mercado de pases y tras unos días en la Ciudad Condal, ha revelado lo mucho que Neymar ha influido para ahora verlo vestido de azulgrana.



En una entrevista con el diario catalán 'Sport', el volante brasileño contó que Neymar le aconsejó de fichar por el Barcelona en el momento en que más dudas tenía. Le habló bien del club, de los jugadores y hasta del lugar en el que viviría.

"Cuando estaba decidiendo de venir o no, me mandó un mensaje con cosas positivas sobre el Barça. Me habló de un club maravilloso, con gente receptiva, una ciudad maravillosa y todo eran cosas muy buenas", reveló Arthur sobre su llegada al FC Barcelona.

Sobre sus primeros días en FC Barcelona y Valverde

"Hablé con el míster y me dio bastante confianza, que es algo importante para la adaptación. Me habló sobre el esquema táctica y como las cosas funcionan aquí", contó el volante del FC Barcelona.



"Puedo jugar también de pivote o de segundo pivote. Cualquiera de las posiciones de medio campo me parecen bien. No hay problema, ya me sitúen un poco más avanzado o con una posición más defensiva", dijo el crack sobre su puesto en el Barça.